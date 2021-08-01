إماراتي نائباً لرئيس مجلس إدارة شبكة إقليمية ل»الأبنية الخضراء»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المجلس العالمي للأبنية الخضراء عن تعيين الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» نائباً لرئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للمجلس العالمي للأبنية الخضراء. وتضم الشبكة الإقليمية مجموعة من مجالس الأبنية الخضراء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعمل على تعزيز البيئات العمرانية الصحية والمتوازنة والمستدامة والخالية من الانبعاثات في المنطقة.

وبعد ترشيحه من قبل «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء. تم اختيار الدكتور علي الجاسم ليشغل المنصب نظراً لجهوده الدؤوبة وتفانيه في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز البيئات العمرانية المستدامة في دولة الإمارات والعالم.

و قالت كريستينا جامبوا، المدير التنفيذي للمجلس العالمي للأبنية الخضراء: «لطالما كان علي الجاسم من أبرز الداعمين لجهود تحقيق الاستدامة، وبذل جهوداً حثيثة لترسيخ أفضل الممارسات في قطاع البناء والتشييد باعتبارها حلولاً حيوية لمواجهة تحديات التغير المناخي والأزمات الصحية والبيئية».

وقال الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: «يسعدني اختياري نائباً لرئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للأبنية الخضراء التابعة للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، بما يمثل دليلاً حقيقياً على الجهود المثمرة التي يبذلها مجلس الإمارات للأبنية الخضراء لتعزيز البيئات العمرانية المستدامة في المنطقة. وعلى مر السنين، واصلنا حشد الجهود وإثراء الحوارات للخروج بنتائج ملموسة وتشجيع الأطراف المعنية ضمن كامل سلسلة القيمة لقطاع الإنشاءات والتشييد لجعل الاستدامة محوراً رئيسياً لعمله وأحد أولوياته الرئيسية».