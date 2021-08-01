120 مليون درهم أرباح «رأس الخيمة العقارية» بنمو 348%

رأس الخيمة(الاتحاد)

ارتفعت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 348% لتصل إلى 119.8 مليون درهم مقابل 26.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2020 .

ونمت الإيرادات بنسبة 121% لتصل إلى 265.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2021 مقارنةً بـ 120.02 مليون درهم في ذات الفترة من العام 2020، فيما ارتفع إجمالي الدخل الشامل ليصل إلى 106.58 مليون درهم مقارنة بـ 11.4مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.

و بلغت الإيرادات المستقبلية من المشاريع التطويرية 131 مليون درهم والتي سيتم الإفصاح عنها خلال الفترة القادمة وفق نسب الإنجاز في المشاريع قيد الإنشاء.

وقال عبدالعزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: «نحن سعداء بهذه النتائج التي تثبت مجدداً قوة السوق العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، والفرص الاستثمارية المتاحة التي تتغلّب على جميع التحديات، وبفضل قرارات وتوجيهات القيادة الحكيمة فيما يتعلّق بالتسهيلات والحوافز الرامية إلى تعزيز تنافسية الدولة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، فإن شركة رأس الخيمة العقارية مقبلة على مزيد من الأداء الاستثنائي خلال الفترة القادمة مع تسليم المزيد من المشاريع قريباً».