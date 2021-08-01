2500 من عملاء طيران الإمارات أتموا إجراءاتهم من المنزل خلال هذا الشهر

تمكن 2500 من عملاء طيران الإمارات من إتمام إجراءات السفر في المنزل خلال شهر يوليو الماضي. وأتاحت هذه الخدمة المبتكرة التي توفرها الناقلة للمسافرين المغادرين من دبي إنهاء إجراءاتهم بسرعة وكفاءة وراحة تامة في منازلهم والاستمتاع برحلة سريعة وسلسة عبر المطار.

وفي ذروة السفر الصيفية من الدولة في شهر يوليو الماضي كانت خدمات إتمام إجراءات السفر من المنزل تحجز عادة لمجموعات من أربعة إلى خمسة أشخاص، أما أكثر الوجهات إقبالاً لمختاري هذه الخدمة فهي عمان «الأردن» وبيروت «لبنان» وماليه «جزر المالديف».

كما كانت أيام الخميس وعطلة نهاية الأسبوع الطويلة حافلة بالنشاط بشكل خاص، حيث وصل المعدل اليومي لإتمام إجراءات السفر من المنزل إلى 130 عملية، وكان يتم نقل أكثر من 150 قطعة أمتعة إلى المطار من مختلف مناطق دبي وتأكيداً على شعبية الخدمة فإن 400 عملية إتمام إجراءات السفر من المنزل تمت لعملاء جربوا هذه التسهيلات سابقاً.

ويقوم وكلاء مختصون بإتمام إجراءات السفر بأمان وراحة في المنزل وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة ووزن الأمتعة وتعقيمها ووضع الملصقات التعريفية عليها والتأكد من تسليمها إلى المطار وتحميلها على متن الطائرة، ويجري تطهير كل قطعة من الأمتعة بطبقة واقية تمتد فعاليتها حتى 72 ساعة.

ويستطيع عملاء طيران الإمارات حجز خدمة إنجاز إجراءات السفر من منازلهم بسهولة على emirates.com قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة والحصول على الخدمة قبل 8 ساعات من موعد المغادرة المحدد.

ويتوفر للعملاء أيضاً خيار حجز خدمات «مرحبا» السريعة للمساعدة والمرور بسهولة عبر المطار وإنهاء الإجراءات بدون تلامس، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للمسافرين أيضاً حجز اختبار «كوفيد-19» قبل السفر، حيث يقوم اختصاصي طبي مؤهل بإجراء اختبار المسحة قبل إتمام إجراءات السفر المنزلية وإرسال النتائج رقمياً إلى العملاء.

ويحصل جميع الركاب الذين تكون نتائجهم سلبية على شهادة طبية في غضون 24 إلى 48 ساعة لتلبية إرشادات الدخول إلى وجهاتهم. أما بالنسبة إلى العملاء القادمين إلى دبي فيمكنهم طلب خدمة الوصول والمغادرة التي تمكنهم من الذهاب مباشرة إلى المنزل، بينما يقوم وكلاء طيران الإمارات باستلام أمتعتهم وتخليصها من الجمارك وتعقيمها ثم توصيلها مباشرة إلى أعتاب منازلهم.

وتقدم طيران الإمارات خدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل عن طريق شركة «دوبز DUBZ» لتكنولوجيا الأمتعة واللوجستيات التابعة لدناتا. وتوفر «دوبز» ومقرها دبي حلولاً مبتكرة وفريدة للمسافرين ما يضمن لهم تجربة سفر آمنة وسلسة.