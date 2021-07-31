«تنظيم الاتصالات»: الإمارات من بين أسرع الدول في نشر شبكات الجيل الخامس

دبي (وام)

أكد المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن دولة الإمارات من بين أسرع الدول في تبني ونشر شبكات الجيل الخامس الأمر الذي أتاح تطبيق أحدث المشاريع في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والخدمات اللوجستية. وقال الزرعوني لـ«وام» إن ما توفره شبكات الجيل الخامس من إمكانيات سيسرّع تبنّي التقنيات الممكّنة للمدن الذكية ومنها النقل الذكي والسيارات ذاتية القيادة ورحلات الطيران دون طيار كما سينتشر استخدام الطائرات دون طيار «الدرونز» في عمليات نقل وتوصيل البضائع والطرود البريدية وستصبح العمليات الجراحية عن بُعد أكثر رواجاً ما يرفع من نسبة الحفاظ على حياة السكان خصوصاً في الحالات الطارئة، كما ستستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة وتطوير الخدمات الذكية الأمر الذي من شأنه رفع نسبة سعادة المجتمع الإماراتي. وأوضح أن الهيئة تعد البيئة الخصبة المناسبة لتبني واستغلال أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. ورداً على سؤال أوضح الزرعوني أن منظومة الخدمات الحكومية شهدت عدة تحولات خلال العقدين الماضيين في الفترة من 2003 إلى 2013 حيث تَعزَزَ استخدام الخدمات الإلكترونية في الدولة وبين عامي 2013 و2018 كان التركيز بشكل عام على تحقيق التميز في تقديم الخدمات من خلال إطلاق برامج القياس والمتابعة في بداية عام 2019 شهدت حكومة دولة الإمارات تحولاً نحو الخدمات الاستباقية وتقديم باقات خدمة متمحورة حول الإنسان بالإضافة لدعم الخدمات الرقمية وتعزيز الترابط والتكامل بين الجهات باستخدام بنية تحتية مستقبلية.