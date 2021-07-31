«أورنج هب» تفتتح فرعاً بـ«الظفرة مول» في بدع زايد

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت أورنج هب مركز الترفيه العائلي الذي يقع مقره الرئيسي في دولة الإمارات، فرعه الجديد في الظفرة مول في بدع زايد يوم 17يوليو 2021، ويقع المركز في الطابق الأرضي من المول.

ويمتد المركز على مساحة قدرها 9,700 قدم مربعة. وقال لوي لوجرامونتي، مدير العلامة التجارة لأورنج هب «من المؤكد أن مركز أورنج هب الجديد في الظفرة مول ببدع زايد سيثير إعجاب جميع ضيوفنا».

وقالت شفاء يوسف علي، المدير التنفيذي للشركة: «هذا الافتتاح أكبر خطوة منذ الجائحة. هدفنا تطبيع التواصل الاجتماعي للعائلات بصورة آمنة.