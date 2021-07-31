النفط يرتفع ويواصل مكاسبه للشهر الرابع

نيويورك (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، ليحقق خام القياس العالمي برنت مكاسب للشهر الرابع، في ظل تنامي الطلب أسرع من العرض وتوقعات بأن تخفف اللقاحات وقع زيادة جديدة في إصابات كوفيد-19 بأنحاء العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، والتي حل أجلها أمس، 28 سنتاً بما يعادل 0.4 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 76.33 دولار للبرميل. وأغلق عقد أكتوبر الأنشط مرتفعاً 31 سنتاً إلى 75.41 دولار للبرميل.

وتقدمت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 33 سنتاً أو 0.5 بالمئة لتختم الجلسة على 73.95 دولار للبرميل.

حقق كل من خامي القياسي مكاسب بأكثر من اثنين بالمئة على مدار الأسبوع، في حين ارتفع برنت 1.6 بالمئة في يوليو، صعوده الشهري الرابع على التوالي. واستقر غرب تكساس على مدار الشهر.

وحتى مع تنامي إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وبأنحاء آسيا وأجزاء من أوروبا، يقول المحللون إن ارتفاع معدلات التطعيم سيحد من الحاجة إلى إغلاقات صارمة كالتي عصفت بالطلب في ذروة الجائحة العام الماضي.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاؤه في جالينا بولاية إيلينوي، «يبدو أن سوق النفط أعادت النظر في عامل فيروس كورونا عندما خلصت إلى أن الطلب لن يشهد إلا تراجعاً متواضعاً، ولو قياساً إلى تهاوي الاستهلاك في العام الماضي».

وارتفع إنتاج أوبك النفطي في يوليو إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020، وفقاً لنتائج مسح أجرته رويترز، مع استمرار المنظمة في تخفيف قيود الإنتاج.

وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 26.72 مليون برميل يومياً، بزيادة 610 آلاف برميل يومياً عن تقدير يونيو المعدل. وارتفع الإنتاج في كل شهر منذ يونيو 2020 باستثناء فبراير.

وتقلص أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تخفيضات إنتاج غير مسبوقة اتفقوا عليها في أبريل 2020، مع تعافي الطلب والاقتصاد. ومع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف، قررت أوبك+ هذا الشهر إجراء مزيد من الزيادات من أغسطس.

وقال كارستن فريتش من كومرتس بنك «معظم التوقعات مازالت تشير إلى نمو قوي في الطلب خلال النصف الثاني من العام.. بعبارة أخرى، من السهل الاعتقاد بأن سوق النفط قد تعلمت العيش مع الفيروس».

يتضمن اتفاق أوبك+ زيادة إنتاج أوبك 360 ألف برميل يومياً في يوليو مقارنة مع يونيو، بينما تعهدت السعودية بضخ 400 ألف برميل يومياً إضافية كخطوة أخيرة للتراجع عن خفض طوعي بمليون برميل يومياً تعهدت به في فبراير ومارس وأبريل.

وبحسب المسح، رفعت أوبك المؤلفة من 13 عضواً الإنتاج أقل قليلاً من الزيادة الشهرية المتوقعة. وتراجع التزام الأعضاء بالتخفيضات المتعهد بها لكن المنظمة ما زالت تضخ أقل من الوارد في أحدث اتفاق.

وبلغت نسبة التزام أوبك بالتخفيضات المتعهد بها 115 بالمئة، وفقاً للمسح، مقارنة مع 118 بالمئة معدلة في يونيو.