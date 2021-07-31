مشاريع التحلية الجديدة تعزز أمن المياه بالإمارات

سيد الحجار (أبوظبي)

تواصل الإمارات تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة في مجال تحلية المياه، وبما يدعم الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز إمدادات المياه النظيفة والمستدامة، مع استخدام أحدث التقنيات التي تسهم في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وتقليل استهلاك الطاقة. وشهدت الأشهر الأخيرة الكشف عن مشاريع جديدة لتحلية المياه لاسيما بأبوظبي ودبي، منها تطوير مشروع المرفأ 2 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بأبوظبي، ومشروع تحلية المياه في مجمع حصيان في دبي، فيما تتقدم الأعمال الإنشائية بمشروع محطة لتحلية المياه في الطويلة بأبوظبي، تمهيداً لإنجاز المشروع العام المقبل. ومؤخراً، أصدرت شركة مياه وكهرباء الإمارات تقرير «متطلبات السعة المستقبلية لإنتاج المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي» الذي توقع خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 50% بحلول العام 2025 نتيجة التحول نحو إنتاج أكثر استدامة للمياه والكهرباء، وأوصى باستثمارات كبيرة في مشاريع تحلية المياه بالتناضح العكسي، عبر إنتاج 170 مليون جالون يومياً من المياه بتقنية التناضح العكسي.

مكانة رائدة

وتعد الإمارات ثاني أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم بعد المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإنتاج حوالي 14% من إجمالي المياه المحلاة في العالم تمثل تقريباً جميع المياه الصالحة للشرب فيها. وتأتي معظم مياه الشرب في الدولة (42% من إجمالي الاحتياجات المائية) من خلال 70 محطة رئيسة لتحلية مياه البحر، أهمها محطة الشويهات S2 لتوليد الكهرباء والمياه في أبوظبي بقدرة إنتاج 1510 ميجاوات من الكهرباء و100 مليون جالون من الماء يومياً، ومحطة كهرباء جبل علي بدبي بطاقة 2060 ميغاواط و140 مليون جالون من المياه، ومحطة الفجيرة F2 والتي تعتبر محطة لتوليد الطاقة الخضراء وتحلية مياه البحار بقدرة 2850 ميجاوات و230 مليون جالون من المياه. وتمتلك أبوظبي 9 محطات لتحلية المياه تصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 960 مليون جالون في اليوم، في الوقت الذي تواصل فيه دائرة الطاقة بأبوظبي التوسع في البنية التحتية للمياه عبر بناء محطات تحلية جديدة.

مشروع المرفأ

وأعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، عن فتح باب تقديم طلبات الاهتمام بعطاء تطوير مشروع المرفأ 2 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي. ويهدف المشروع لتعزيز أمن إمدادات المياه في إمارة أبوظبي من خلال تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، وتوفير حوالي 150 مليون جالون إمبراطوري يومياً من الإنتاج المستدام للمياه. وسيتم تطوير مشروع محطة المرفأ 2 على مقربة من محطة المرفأ للمياه والكهرباء القائمة حالياً على بعد حوالي 110 كم غرب مدينة أبوظبي، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الأول من عام 2024.

مجمع حصيان

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي نهاية شهر مارس الماضي، اتفاقية «شراء المياه» لمدة 35 عاماً واتفاقية «المساهمين» مع شركة «يوتيكو» الإماراتية، لتنفيذ مشروع تحلية المياه في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر «SWRO» وفق نظام المنتج المستقل للمياه «IWP». ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في مارس 2024 بتكلفة 410 ملايين دولار «1.5 مليار درهم». ويأتي هذا المشروع الحيوي ضمن استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لزيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة لمواكبة الطلب المتزايد والوصول بالقدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة في دبي إلى 750 مليون جالون يومياً، مقارنة بـ 470 مليون جالون يومياً في الوقت الحالي.

محطة الطويلة

وعلى صعيد متصل، تشهد الأعمال الإنشائية بمشروع إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في العالم بتقنية التناضح العكسي في مجمع الطويلة للماء والكهرباء بأبوظبي، تقدماً ملحوظاً، حيث يتوقع بدء إنتاج المرحلة الأولى من التشغيل التجاري نهاية العام الحالي، والمرحلة الثانية بحلول منتصف 2022، والمرحلة النهائية نهاية العام المقبل، لتبدأ مرحلة التشغيل التجاري الكامل في الربع الرابع من عام 2022، بطاقة 200 مليون جالون.

محطة أم القيوين

وكشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً عن تقدم الأعمال الإنشائية بمشروع محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين، والتي تبلغ تكلفتها 2.2 مليار درهم، حيث يتوقع أن تبدأ المحطة الإنتاج الفعلي نهاية العام المقبل 2021 بطاقة تبلغ 50 مليون جالون يومياً، وتصل الطاقة الإجمالية للمشروع عند استكمال بقية مراحله إلى 150 مليون جالون يومياً، وتعد أحد أهم المشروعات الوطنية، التي ستسهم في تحقيق الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مشاريع تجريبية

وفي عام 2013، أطلقت «مصدر» برنامجاً تجريبياً لتحلية المياه بالطاقة المتجددة في منطقة غنتوت. ويشتمل البرنامج على تطوير وعرض حلول متقدمة لتحلية المياه في بيئة تنافسية عن طريق 5 محطات تجريبية لاختبار تقنيات تحلية مياه البحر الغشائية التي يمكن تشغيلها من مصادر الطاقة المتجددة.

وتم الإعلان عن إطلاق المشروع خلال أسبوع الإمارات للابتكار في نوفمبر 2015. وبحسب «مصدر» فإن تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية باستخدام تقنيات التناضح العكسي تمثل حلاً واعداً، حيث تجري تنقية المياه المالحة من خلال أغشية تعتمد الطاقة الشمسية، وقد أظهرت هذه التقنية كفاءة في استهلاك الطاقة تزيد بمقدار 75% مقارنة بتقنيات التحلية الحرارية المستخدمة حالياً في دولة الإمارات.

9 محطات بأبوظبي

يلعب قطاع المياه دوراً محورياً في منظومة تحول الطاقة في إمارة أبوظبي، وتعد تقنية تحلية المياه العمود الفقري للقطاع في الإمارة من خلال 9 محطات تحلية رئيسية تعزز أمنها المائي. وتعد أبوظبي من أكثر مدن العالم اعتماداً على تقنية تحلية المياه، حيث تشكل نسبة المياه المحلاة في أبوظبي 9% من مجموع المياه المحلاة على مستوى العالم. وتضم قائمة محطات تحلية المياه بأبوظبي، محطة «شركة الإمارات سي إم إس للطاقة» بمنطقة الطويلة، والتي تم ترخيصها عام 1999، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 231.8 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وكذلك محطة «الشويهات S1» والتي تم ترخيصها عام 2001، بطاقة 459 ألف متر مكعب يومياً. كما توجد محطة الشويهات (S2) بالمنطقة الغربية، وتم ترخيصها عام 2009، بطاقة 459 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة «أم النار» التي تم ترخيصها عام 2003 في جزيرة ساس النخيل بأبوظبي، بقدرة 432 ألف متر مكعب، ومحطة تحلية المياه «الطويلة A2»، والتي تم ترخيصها عام 2000، بقدرة 382 ألف متر مكعب يومياً، كما يوجد مشروع محطة «الطويلة B» التي تم ترخيصها عام 2005، بقدرة 736 ألف متر مكعب يومياً. كما تمتلك أبوظبي 3 محطات أخرى لتحلية المياه هي «الفجيرة F1» والتي تم ترخيصها عام 2006 بطاقة 595.5 ألف متر مكعب يومياً، و«الفجيرة F2» والتي تم ترخيصها عام 2007 بطاقة إنتاجية 600 ألف متر مكعب يومياً، وأخيراً «ميبكو المرفأ» والتي تم ترخيصها عام 2014 بطاقة241 ألف متر مكعب يومياً. وبلغ إجمالي كميات المياه المحلاة المُنتجة في إمارة أبوظبي لعام 2019 نحو 1.3 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، بمعدل إنتاج 3.32 مليون متر مكعب في اليوم.

عثمان آل علي: تقنية التناضح العكسي تقلص الانبعاثات

قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: تأتي أهمية زيادة الاستثمار بمشاريع تحلية المياه المبتكرة بتقنية التناضح العكسي، في خفض الانبعاثات الكربونية بالدولة، موضحاً أن الشركة توصي ببرنامج استثماري ضخم في المشاريع الجديدة لتحلية المياه، مع طرح مشاريع بسعة 170 مليون جالون يومياً من المياه بتقنية التناضح العكسي، لتلبية الطلب الحالي، فضلاً عن تعزيز الكفاءة وخفض التكلفة، حيث تُعد شركة مياه وكهرباء الإمارات شريكاً استراتيجياً في استراتيجية الإمارات للأمن المائي. وأضاف لـ «الاتحاد»: هدفنا الرئيسي هو تعزيز الكفاءة وخفض التكلفة الإجمالية للإنتاج، وهو ما يؤدي لزيادة في أمن إمدادات المياه، كما أن استقطاب هذه التقنيات المبتكرة الأقل استخداماً للطاقة، يسهم في الحد من البصمة الكربونية والمساهمة في تحقيق استراتيجية الإمارات لأمن المياه. وأوضح أن زيادة الاستثمار في مشاريع تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي تعني القدرة على ريادة عملية فصل تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء على المستوى الإقليمي، وذلك من خلال توظيف تقنية أقل استخداماً للطاقة لإنتاج المياه وخفض انبعاثات الكربون مع خفض التكلفة.