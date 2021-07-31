«الاتحاد أرينا»....حاضنة لـ 5 فعاليات رئيسية حتى نهاية العام

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكبر أرينا داخلية متعددة الأغراض في الإمارات، تتربع بتصميمها الذهبي اللامع في قلب جزيرة ياس، وتستعد لاستقطاب 5 فعاليات رئيسية حتى نهاية العام الجاري، تتنوع بين عائلية ورياضية وترفيه، لتكون وجهة مثالية للفعاليات والمؤتمرات والأحداث الكبرى مع طاقة استيعابية تصل إلى 18 ألف شخص. الاتحاد أرينا، المملوكة لشركة ميرال لإدارة الأصول وتديرها شركة فلاش إنترتينمنت، تهدف إلى أن تكون العلامة المميزة للترفيه في المنطقة، في وقت تعد الاتحاد للطيران الشريك في الاسم للاتحاد أرينا، حيث ستشهد الأعوام القادمة عدداً كبيراً من الضيوف الذين سيسافرون على متن الناقلة لحضور الفعاليات عالمية المستوى. وخلال جولة لـ «الاتحاد» في الاتحاد أرينا، التي تقع على الواجهة البحرية لمشروع ياس باي الذي يجري تطويره على امتداد القسم الجنوبي من جزيرة ياس، تم التعرف على مرافقها المتميزة وخدماتها وأهم الفعاليات التي تستقطبها. فبضغطة زر واحدة، ونتيجة لتصميم «الاتحاد أرينا» المرن القابل للتعديل، يمكن تعديل قاعتها الرئيسية لتوفير قاعات بمساحات مختلفة وإضافة أو بناء تصاميم معينة لاستضافة جميع أنواع الأحداث.

واستضافت الاتحاد أرينا حفلين غنائيين خلال فترة عيد الأضحى، وبدءاً من شهر سبتمبر المقبل، تستقبل الاتحاد أرينا فعالية ضخمة للأطفال من خلال استعراضات عروض لشخصيات «ديزني»، ثم تتوالى الفعاليات بعد ذلك من بطولة العالم للسباحة «فينا» حيث يتم بناء أكبر مسبحين أولمبيين لهذا الحدث، إضافة إلى فعاليات ترفيهية وكوميدية، إلى جانب فعاليات خاصة ومؤتمرات. وتم بناء الساحة حول القاعة الرئيسية بمساحة 3565 متراً مربعاً مع أكبر أرضية في المنطقة، والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى تكوينات مختلفة بفضل ستائر خاصة قابلة للتعديل ومسرح قبال للتعديل أيضاً. فخلال العام الجاري، تم افتتاح «الاتحاد أرينا»، وتبعد 7 دقائق عن مطار أبوظبي الدولي و45 دقيقة عن مدينة دبي، وتتمثل رؤية «الاتحاد أرينا» بأن تتصدر بين الأوائل لتصبح «أرينا خضراء» حيث تلتزم بتطبيق الأنظمة المتوافقة مع أحدث معايير حماية البيئة في تصميمها المستدام والحائز على الجوائز، منها عزل المبنى الذي يتيح إدخال الإضاءة الطبيعية، والتمديدات الصحية التي تتميز بالفاعلية، وستساهم هذه الأنظمة في توفير استهلاك الطاقة بنسبة 20% والمياه بنسبة 28%.

وتجمع الاتحاد أرينا بين كرم الضيافة الإماراتية وأحدث التقنيات من حول العالم، وتقدّم مساحة لا مثيل لها، يمكن تخصيصها بسهولة لأي فعالية، إذ يمكن للاتحاد أرينا أن تستضيف حفلات عشاء خاصة أو حفلات موسيقية ضخمة أو فعاليات رياضية عالمية، أو عروضاً مسرحية. وتضم الاتحاد أرينا قاعة «مايس بوكس»؛ أي أنه مكان مرن يستقطب زوار الأعمال والاجتماعات والحوافز بمساحة 1188 متراً مربعاً، ويتم تصميمه بطريقة ذكية، ويضم 3 جدران لتقسيم القاعة لتتناسب مع احتياجات العملاء، حيث تعد مخصصة لاستضافة الفعّاليات الخاصة وفعّاليات الشركات، مع منطقة قابلة للتجزئة بمساحة 510 أمتار مربعة ومخصصة لاستقبال للترحيب بالضيوف قبل انطلاق الفعّاليات، مما يشكل مساحة منفصلة عن القاعة الرئيسية.

حجز التذاكر

يقوم الضيوف بحجز تذاكرهم عن طريق الموقع الإلكتروني للاتحاد أرينا أو التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية، وتصلهم التذاكر إلكترونياً وعليها رمز «البار كود» الذي يستطيعون الدخول من خلاله إلى بوابات دخول المبنى.

ويتم الترحيب بالضيوف من خلال شاشة LED مقاس 32 متراً، والتي تعرض الأحداث القادمة وتقدم جميع المعلومات التي يحتاج إليها الضيوف ليتنقلوا داخل الأرينا بسهولة، ويتوفر أكثر من 250 شاشة في جميع أنحاء المكان، وهي عبارة عن لافتات تفاعلية وأخبار ومعلومات عامة.

وتضم القاعة الرئيسية في الأرينا فئات متنوّعة للمقاعد، بما فيها الأجنحة والمجالس المخصصة لكبار الشخصيات. وتضم الأرينا 17 جناحاً خاصاً والتي تُحيط القاعة الرئيسية وتوفر إطلالات على الفعاليات؛ حتى يستطيع ذوو الشخصيات المهمة، أو ممن يحجزون تلك الأجنحة، التمتع بمشاهدة العروض وبنفس الوقت الاستمتاع بخدمات متميزة في تلك الأجنحة وبخصوصية عالية.

خدمات إضافية

يستطيع ضيوف «الاتحاد أرينا» طلب الأطعمة والمشروبات من مقاعدهم من خلال هواتفهم المحمولة عبر رمز «بار كود» معين يُظهر قائمة المأكولات والمشروبات، ويتوفر سفراء العافية وهو فريق مدرب للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالصحة والسلامة لتوفير تجربة مريحة وآمنة للزوار.

مواقف السيارات

يوجد أكثر من 4000 موقف للسيارات، خارجي لعامة الزوار وتحت الأرض لكبار الشخصيات، وتربط المواقف تحت الأرض الفندق بالاتحاد أرينا، حيث يستطيع زوار الفندق الذهاب إلى «الاتحاد أرينا» من خلال مواقف السيارات.

«ياس باي»

يعد مشروع «ياس باي» الذي يُقام في الطرف الجنوبي من جزيرة ياس من أهم مشاريع جزيرة ياس في الوقت الراهن، حيث من المرتقب أن يصبح الواجهة البحرية الرائدة في أبوظبي. ويتكون المشروع الذي تصل قيمة استثماراته إلى 12 مليار درهم من ثلاث مناطق رئيسية هي، «الواجهة البحرية» و«ذا ريزيدنسز في ياس باي» و«المنطقة الإبداعية - ياس». وتبلغ قيمة استثمارات شركة ميرال في هذا المشروع 4 مليارات درهم من إجمالي المخطط الرئيس، حيث تتولى مهمة تطوير المرافق العامة والبنية التحتية لمنطقة الواجهة البحرية، حيث تم إنجاز البنية التحتية الكاملة للمشروع، على أن يتم إنجاز مرافق الواجهة البحرية التي تضم رصيفاً بحرياً يحتضن علامات تجارية للأطعمة ومرافق للترفيه خلال العام الجاري، وتم أيضاً إنجاز «الاتحاد أرينا»، وهي وجهة عالمية للفعاليات بطاقة استيعابية تصل إلى 18 ألف زائر، وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس.