المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة أبوظبي يناقش توجهات المرحلة الجديدة

عقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماعه الأول في مقر مبنى غرفة أبوظبي، برئاسة عبدالله محمد المزروعي، بحضور الدكتور علي بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس، و يوسف علي عبد القادر النائب الثاني لرئيس المجلس، و مسعود رحمة المحيربي أمين الصندوق، و سعيد غمران الرميثي نائب أمينِ الصندوق و محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.

ناقش الاجتماع توجهات المرحلة الجديدة لغرفة أبوظبي، والأهداف المهمة التي ستضعها الغرفة ضمن أولويات استراتيجيات عملها في الفترة المقبلة، والرامية إلى الحفاظ على مكانة إمارة أبوظبي كبيئة استثمارية جاذبة، ووجهة اقتصادية تنافسية على جميع المستويات، وذلك تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في أهمية العمل المتكامل لتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة وتمكين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من تحقيق رؤيتها بتفعيل دور رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص، ليكون لهم الأثر الفعَّال على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، الأمر الذي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة ويعزز من مكانتها الرائدة في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال المختلفة ونمو الشركات وجذب القدرات والكفاءات المتميزة، وأصحاب الابتكارات.

وأكد عبدالله محمد المزروعي رئيس غرفة أبوظبي أن الهدف الأساسي لمجلس إدارة غرفة أبوظبي الجديد هو مواصلة الإنجازات بشكل أكثر قوة ومتانة خلال المرحلة المقبلة، من خلال وضع خطط شمولية واستراتيجيات عملية تسهم في تهيئة بيئة أعمال محفزة وتنافسية حاضنة للإبداع والابتكار، بحيث تحافظ على مكانة إمارة أبوظبي كإحدى أكثر الوجهات العالمية جذباً للمستثمرين والاستثمارات الأجنبية المتميزة والقائمة على الاقتصاد المعرفي المستدام. وأوضح أنه تم خلال الاجتماع استعراض العديد من المقترحات والمبادرات، وطرح أفكار وخطط عمل وآليات تنفيذها، وحلول داعمة ومبتكرة، بحيث يتم الانطلاق منها للمرحلة المقبلة التي ستشهد العمل السريع الذي يواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية، والتطورات المستقبلية للاقتصاد العالمي، وذلك في إطار رؤية شاملة وطموحة من شأنها الإسهام المشترك في تعزيز تنافسية الأعمال في إمارة أبوظبي.