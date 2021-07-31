الشارقة عضواً في مجلس إدارة "المنظمة العالمية للمناطق الحرة"

اختارت المنظمة العالمية للمناطق الحرة سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، عضواً في مجلس إدارتها الجديد، ليتولى بذلك المساهمة في الجهود الإدارية والتنسيقية التي تقودها "المنظمة" ويعمل مع الأعضاء على تطوير الاستراتيجيات والسياسات ومراقبة الأداء المالي وتوفير الحوكمة المؤسسية الشاملة.

وشملت عضوية سالم عمر سالم انضمامه إلى لجنة المعرفة التابعة للمنظمة، إذ سيكون ضمن الأعضاء المسؤولين عن تطوير القاعدة الفكرية لبحوث المنطقة الحرة اقتصادياَ، وقواعد التجارة العالمية، بالإضافة إلى عدد من المهام المتعلقة بالتواصل مع المنظمات الدولية وجمعيات القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات وممثلي الصناعة والقطاع المالي التابعين لمجتمع الاستثمار الدولي.

وتسعى "المنظمة العالمية للمناطق الحرة" إلى توفير المعرفة والتواصل والدعم لجميع المناطق الحرة حول العالم التي تمتلك عضويتها، بهدف مساعدتها على تحقيق الأداء الأمثل ضمن كافة أنشطتها، ووضع المعايير اللازمة لتعزيز النظم البيئية الاقتصادية للمناطق الحرّة على الصعيدين العالمي والمحلي، بالإضافة إلى طرح إرشادات لإنشاء وإدارة المناطق الحرة.

و يذكر أن المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر هي عضو يمتلك حق التصويت في "المنظمة العالمية للمناطق الحرة" منذ عام 2019، كانت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر قد حقّقت ومنذ تأسيسها في عام 2017،سلسلة من المنجزات حيث أصبحت أول منطقة حرة للنشر على مستوى العالم، وإحدى أبرز المناطق الحرة العالمية التي توفر للناشرين بيئة مزدهرة تساعدهم على النمو والوصول إلى أسواق جديدة حيث تحتضن اليوم شركات ومؤسسات تمثل قطاعات النشر والطباعة والتوزيع وصناعة الكتاب، وتوفر لها بيئة استثمارية واعدة، وبنية تحتية ذات مستوى عالمي، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا التنافسية، وغيرها من الخدمات الفاعلة، لدعمها وتعزيز وصولها إلى الأسواق العالميّة.