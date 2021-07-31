"جراندويلد" تسلم قاربا بطول 42 مترًا لشركة أليانز

سلمت شركة جراندويلد لبناء السفن ثاني قوارب الطواقم البحرية الثلاثة من طراز جراند سوبيريور، بطول 42 مترًا، والتي تم التعاقد على بنائها لصالح شركة أليانز الشرق الأوسط لإدارة السفن.

و أقيم حفل تسليم القارب في المقر الرئيس لشركة جراندويلد لبناء السفن في مدينة دبي الملاحية، بحضور المهندس جمال عبكي، المدير العام لشركة جراندويلد لبناء السفن، وأحمد خليل، المدير العام لشركة أليانز الشرق الأوسط لإدارة السفن.

تم تطوير سلسلة قوارب جراند سوبيريور التي يبلغ طولها 42 مترًا، على مدار 15 عامًا من قبل الفريق الهندسي الداخلي لشركة جراندويلد لبناء السفن، وتمتاز بقدرتها على نقل 100 راكب، وحمولة تزيد على 70 طنًا من البضائع على ظهر السفينة.

وقد حاز هذا الطراز من قوارب نقل الطواقم البحرية على سمعة مرموقة وموثوقية عالية لمرونة أدائها في العمليات متعددة الوظائف