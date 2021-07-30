نتائج الشركات تعزز الثقة بالانتعاش الاقتصادي في الإمارات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حظيت أسواق المال المحلية بدعم كبير خلال الأسبوع الماضي من نتائج الشركات ولاسيما البنوك التي أعلنت عن نمو أكبر من المتوقع في أرباحها الصافية النصف سنوية، ما اعتبر مؤشراً على تعافي الاقتصاد الوطني من آثار الجائحة، ودخول قطاعات الأعمال مرحلة جديدة من النمو والانتعاش.

وكسبت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي 59 مليار درهم جديدة، لترتفع قيمة الشركات الـ80 المدرجة بالسوق إلى مستوى تاريخي عند 1.325 تريليون درهم، مقارنة مع قيمة بلغت 1266 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

وحظي السوق بدعم كبير من عدة قطاعات، في ظل موجة من التفاؤل انعكست إيجابا على شهية المستثمرين للشراء، وعززت ثقتهم بأداء الاقتصاد الوطني وقوة ومتانة الشركات المدرجة بالسوق.

وقدم المستثمرون الأجانب دعما قويا من خلال السيولة الجديدة التي تم ضخها في تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي كانت محصلتها زيادة حصة المستثمرين الأجانب من الأسهم المدرجة بالسوق بما يعادل 67 مليون درهم، صافي شراء.

وشهد الأسبوع الماضي إبرام 29557 صفقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تم من خلالها تداول 1.3 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 6.54 مليار درهم.

وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 3.58 % خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 7318.18 نقطة، وهو الأعلى في تاريخه، مقارنة مع مستوى 7065.12 نقطة في الأسبوع الأسبق، نتيجة ارتفاع أسعار السوق لـ 32 شركة مدرجة مقابل انخفاض أسعار 15 شركة أخرى، واستقرار أسعار 33 شركة دون تغيير.

وخيم اللون الأخضر على غالبية مؤشرات القطاعات المدرجة بالسوق، وسجل بعضها ارتفاعات كبيرة جدا، حيث ارتفع مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية 7.58% خلال أسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر قطاع العقار 3.78%، يليه قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 3.56%، ثم قطاع الاتصالات بنمو نسبته 2.24% و قطاع البنوك بنسبة 1.93%.

وظلت الحصة الأكبر من التداولات مركزة على عدد من الشركات القيادية، حيث تصدرت الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة شركة الدار العقارية بقيمة 1.53 مليار درهم وأغلق سهمها على سعر 3.97 درهم للسهم، تلاها الشركة العالمية القابضة بقيمة 1.505 مليار درهم، وأغلقت على سعر 132.6 درهم للسهم، ثم التداولات على أسهم بنك أبوظبي الأول بقيمة 1.235 مليار درهم وأغلق سهم البنك على سعر 16.58 درهم للسهم، تلاه شركة ألف ظبي القابضة بقيمة تداولات بلغت 873 مليون درهم، والتي أغلق سهمها على مستوى 29.100 درهم للسهم.

وأما في سوق دبي المالي فقد تماسك السوق رغم عمليات جني الأرباح خلال الأسبوع، خاصة على بعض الأسهم القيادية، ما حال دون ارتفاع المؤشر العام والقيمة السوقية، حيث أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 2765.71 نقطة بنهاية تداولات الخميس الماضي، فيما ظلت القيمة السوقية عند مستوى 377.75 مليار درهم، مقارنة مع 379.4 مليار درهم في الأسبوع الأسبق، بانخفاض طفيف.