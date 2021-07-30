تمديد وقف تصدير خردة الحديد والمخلفات الورقية

يوسف العربي (أبوظبي)

أخطرت دائرة جمارك دبي متعامليها بأنه إلحاقاً بالإعلان الجمركي رقم (8/ 2021) لعام 2021، وبناء على كتاب الهيئة الاتحادية للجمارك، وقرار وزارة الاقتصاد، رقم (109) لسنة2021، في شأن تمديد وقف تصدير خردة الحديد والمخلفات الورقية بشكل مؤقت. وأفادت الدائرة، في إعلان جمركي رقم 11 لسنة 2021 بتمديد العمل بالقرار الوزاري رقم 1/69 لسنة 2021 في شأن وقف تصدير خردة الحديد والمخلفات الورقية لمدة 5 أشهر.

وذكرت الدائرة في الإعلان الجمركي رقم 11 لسنة 2021 أن التمديد ينطبق على تعليق تصدير خردة الحديد والمخلفات الورقية على الأصناف المنضوية تحت مجموعة من البنود الجمركية من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وضمن هذه البنود نفايات وفضلات من ورق، وورق مقوى، وإعادة تصنيع، وورق مقوى «كرافت» مقصور أو مموج.

وشمل القرار خردة وفضلات حديدية سبائك «اينجوت» ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب، وخردة من خلائط حديد صب «ظهر» ومن صلب مقاوم للصدأ، وتضمن خردة وفضلات من حديد مطلي بالقصدير ورقائق وشظايا وفضلات الفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وأخيراً سبائك ناتجة عن إعادة لصهر الخردة.