«برج خليفة» يتحول إلى شاشة عملاقة احتفالاً بـ«سويفل»

دبي (الاتحاد)

تحوّل «برج خليفة» أمس الأول، إلى أكبر شاشة عرض مبدعة للإعلان عن عقد «سويڤل»، مزود حلول النقل الجماعي والتنقل المشترك التي تتخذ من دبي مقراً لها، اتفاق نهائي للاندماج مع «كوينز جامبيت غروث كابيتال» المدرجة في بورصة «ناسداك»، ما من شأنه أن يؤدي إلى تحويل «سويڤل» إلى شركة عامة مساهمة تمهيداً لإدراجها في بورصة «ناسداك» تحت رمز التداول «SWVL » بعد تغريدة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرائد الأعمال العربي الشاب مصطفى قنديل (28 عاماً) الذي استطاع بناء شركة للحلول الذكية للنقل الجماعي من دبي قيمتها 1.5 مليار دولار أميركي. وأكد سموه بهذه المناسبة أن دبي ستبقى منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية. وكتب سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «مصطفى قنديل شاب عربي عمره 28 عاماً استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها ملياراً ونصف المليار دولار على أن يتم إدراجها عبر بورصة ناسداك، شركة سويڤل (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي تعمل في الكثير من الدول، مبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية».