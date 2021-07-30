أرباح «أمازون» ترتفع 48% في الربع الثاني

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

حققت أمازون 7.8 مليار دولار من الأرباح الصافية في الربع الثاني من السنة بزيادة 48% عن الفصل ذاته من السنة الماضية، مستفيدة من التجارة الإلكترونية والخدمات السحابية التي لم تسجل أي تباطؤ رغم رفع القيود الصحية.

غير أن الشركة العملاقة تراجعت في البورصة بعد إغلاق وول ستريت الخميس بسبب إعلانها عن إيرادات بقيمة 113 مليار دولار، عكست ارتفاعا بنسبة 27%، غير أنها تبقى أدنى من توقعات المحللين بمليارين.

وأوضح المدير المالي للمجموعة للمحللين خلال مؤتمر «واجهنا صعوبة في تقييم وطأة كوفيد على نشاطاتنا في الفصول الماضية».

وتابع «تخطينا بصورة عامة توقعاتنا، لكن كون الناس يتلقون اللقاح لعب دورا، فهم يتنقلون أكثر ولم يعودوا يتسوقون على الإنترنت حصرا، ويمضون المزيد من الوقت في الخارج، فيما يخصصون وقتا أقل للتسوق، وهذا أمر جيد جداً».

غير أن ذلك لم يمنع أمازون من المراهنة على «برايم داي»، وهو حدث سنوي يستمر يومين على موقعها للتسوق الإلكتروني موجه إلى المشتركين في خدمتها «برايم» التي توفر امتيازات عدة منها التسليم المجاني خلال 24 ساعة.

وأكدت المجموعة في بيان عرضت فيه نتائجها «قام مشتركو برايم في عشرين دولة خلال +برايم داي+ بادخار وإنفاق مبالغ تفوق أي يوم سابق، فاشتروا 250 مليون منتج».

وتتوقع شركة «إي ماركتر» لأبحاث السوق أن تسجل أمازون في 2021 مبيعات عالمية بقيمة 626,6 مليار دولار بزيادة 26%، ما يمثل 12.7% من السوق العالمية للتجارة الإلكترونية.