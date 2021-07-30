الدولار قرب أدنى مستوى في شهر

قبع الدولار قرب أقل مستوى في شهر تقريباً اليوم الجمعة وبصدد تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو إذ تسببت تصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي تميل إلى التيسير النقدي بجانب بيانات اقتصادية مخيبة للتوقعات في خسارة موجة صعود مستمرة منذ شهر للعملة لقوة الدفع.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية في مقابل سلة من ست عملات أخرى، في أحدث تعاملات 91.96 بعد أن نزل إلى 91.855 أمس الخميس، وهو مستوى لم يسجله منذ 29 يونيو.

وفي الأسبوع، تراجع المؤشر واحداً بالمئة، في أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل مايو. وفي الشهر، فإن المؤشر منخفض 0.5 بالمئة حتى الآن عقب صعود 2.8 بالمئة في يونيو.

ولم يتلقى الدولار دعما يُذكر الليلة الماضية من بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

واستقر الدولار عند أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمناً عند 109.54.