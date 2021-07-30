الصومال.. مقتل 15 عنصراً من حركة «الشباب» في «هيران»

مقديشو (وكالات)

أعلن الجيش الصومالي أنه قتل 15 من مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية في عملية نفذها صباح أمس، في منطقة «أفعد» التابعة لمدينة «بولوبردي» في إقليم هيران بمحافظة هيرشبيلي.

وأشار قائد الفرقة 27 الجنرال أحمد محمد علسو الذي يقود العملية أن القوات تمكنت من تدمير قواعد لمقاتلي حركة «الشباب» في المنطقة.

الجدير بالذكر أن القوات الصومالية، بالتعاون مع قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال «أميصوم» تخوض حربًا ضد حركة «الشباب» منذ أكثر من عقد من الزمان.

وفي سياق متصل، شن الجيش الصومالي أمس، عملية عسكرية على قواعد ميليشيات «الشباب» في منطقة «أفعد» التابعة لمدينة بولو بورتي. وأفادت الوكالة الصومالية الوطنية للأنباء أن العملية العسكرية تشهد اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش الصومالي وعناصر ميليشيات «الشباب» الإرهابية.