الإمارات تحوز ثلث المشاريع الجديدة في دول «التعاون»

يوسف العربي (أبوظبي)

استحوذت الإمارات على أكثر من ثلث المشاريع الجديدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الربع الثاني من العام الحالي، بحسب شبكة «بي إن سي» المتخصصة في تتبع المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط، والتي أكدت أن إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها بالدولة بلغت نحو 19.32 مليار درهم (5.26 مليار دولار).

وسجل قطاع الإنشاءات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي ما قيمته 57.98 مليار درهم «15.8 مليار دولار» في الربع الثاني من العام 2021.

وتقود الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قطاع الإنشاءات في المنطقة، وفق تقرير صادر عن «بي إن سي»، والذي قدر قيمة قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 6.6 تريليون درهم «1.8 تريليون دولار» مع وجود نحو 21000 مشروع نشط في الربع الثاني من العام الحالي.

وبحسب «بي إن سي»، تصدر قطاع المرافق المشاريع الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يقارب نصف إجمالي المشاريع، في حين ساهم قطاع المباني الحضرية بنسبة 21%. وساهمت الإمارات العربية المتحدة بنسبة 42% في ترسية مشاريع الربع الثاني بدول الخليج فيما بلغت حصة المباني الحضرية والنفط والغاز حوالي 30% من إجمالي العقود المبرمة في الربع الثاني.

وقال أفين جدواني، الرئيس التنفيذي لشركة «اندستري نتوركس»: إن إعلانات المشاريع الجديدة في النصف الأول من العام 2021 بلغت نحو 80% من إجمالي المشاريع التي إطلاقها خلال العام الماضي في دول الخليج.

وأشار جدواني إلى أنه مع اكتمال مشاريع بقيمة 29.7 مليار دولار في الربع الثاني، يصل قيمة المشاريع المكتملة خلال النصف الأول 77.2 مليار دولار، ما يعادل 40% من إجمالي عمليات الإنجاز في عام 2020

وقال: إن الإمارات سجلت 44% من إتمام المشاريع الربع الثاني، في حين تصدّر قطاع البناء الحضري في جميع أنحاء المنطقة بحصة تقترب من 60%.

وشهد قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات إبرام عقود بناء ومقاولات جديدة بقيمة 23.01 مليار درهم (6.27 مليار دولار)، خلال الربع الأول من العام 2021، وأكدت «بي إن سي نتورك» أن قطاع الإنشاءات في الإمارات صمد في مواجهة الجائحة، وواصلت شركات المقاولات عمليات التشييد والبناء في المواقع الإنشائية.