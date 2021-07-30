مصرف عجمان و«دبي التجاري» يختتمان «مرابحة مشترك» لباكستان

عجمان (الاتحاد)

اختتم مصرف عجمان وبنك دبي التجاري بنجاح تمويل المرابحة المشترك المقدم إلى باكستان بقيمة 350 مليون دولار أميركي. وعمل كل من مصرف عجمان وبنك دبي التجاري كمنظمين رئيسيين أولين للتمويل المقدم إلى جمهورية باكستان الإسلامية من خلال وزارة المالية. الموافقة الأولية كانت بمبلغ 200 مليون دولار، واجتذب التمويل الإسلامي المشترك اكتتابا فائضا بلغت نسبته 75% مدفوعا بالطلب القوي من مستثمرين محليين، إقليميين ودوليين. اشترك في الصفقة بالكامل 12 مصرفا. كما عمل مصرف عجمان كوكيل استثمار للتمويل.

يمثل التمويل مشاركة أخرى ناجحة لوزارة المالية كما يؤكد مرة أخرى الثقة في إمكانات باكستان، مدعوما بالتعديلات الهيكلية الجارية والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية الأساسية للدولة. كان بنك الخليج الدولي، مؤسسة الاستثمار العربي، المؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص، البنك العربي المتحد، بنك دبي التجاري فضلا عن مصرف عجمان هم المستثمرون الرئيسيون من مجلس التعاون الخليجي الذي شارك في الصفقة.

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي، مصرف عجمان: «الإنجاز يدعم سمعتنا ووضعنا المتميز إقليميا وعالميا. نحن نسعى باستمرار لتعزيز وتنويع مواردنا المالية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في اقتصادات نامية بينما نتكيف مع الوضع الاقتصادي الحالي للأسواق العالمية».

أوضح د. برناد فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري «نحن فخورون بالتعاون مع مصرف عجمان في هذه الصفقة الفارقة من أجل جمهورية باكستان الإسلامية»، هذا الإنجاز نموذج رائع لتركيزنا على تقديم حلول تمويلية لأطراف في دول أخرى، وسوف نقدم مزايا كبيرة لكل من جهة الإصدار والمؤسسات المستثمرة».