الاقتصاد الأميركي ينمو بقوة وتراجع طلبات إعانة البطالة

واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بقوة في الربع الثاني من العام إذ غذت مساعدات حكومية ضخمة والتطعيمات المضادة لكوفيد-19 الإنفاق على الخدمات المرتبطة بالسفر والسياحة.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية 6.5 بالمئة في الربع الثاني. ونما الاقتصاد بوتيرة معدلة بلغت 6.3 بالمئة في الربع الأول.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 8.5 بالمئة في الربع الماضي. وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل تراجع طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى 24 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 400 ألف للأسبوع المنتهي في 24 يوليو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 380 ألف طلب في أحدث أسبوع.