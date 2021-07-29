4.7 مليار درهم أرباح «اتصالات» النصفية بنمو 3.9 %

أبوظبي (الاتحاد)

حققت مجموعة اتصالات 4.7 مليار درهم أرباحاً صافية موحدة خلال النصف الأول من العام 2021، بزيادة نسبتها 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين للنصف الأول بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد.

ووصلت قاعدة مشتركي «اتصالات» في الإمارات خلال النصف الأول من العام إلى 12.1 مليون مشترك، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي المجموعة إلى 156.1 مليون مشترك، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 7%.

وبلغت قيمة إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من العام الجاري 26.4 مليار درهم، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 3.2%.

بلغت أرباح «مجموعة اتصالات» الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 13.4 مليار درهم، وبهامش أرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 51%.

وأكدت وكالتا التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز جلوبل»، و«موديز» التصنيف الائتماني المرتفع لـ «مجموعة اتصالات» والبالغ AA-/Aa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال معالي جاسم محمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات»: «تواصل «اتصالات» اليوم تحقيق مستويات عالية من الأداء، وهو ما تؤكده نتائجها المالية التي تظهر نمواً في عمليات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، ويعود ذلك إلى الجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها ‹مجموعة اتصالات› في تحقيق رؤيتها المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي، والالتزام الثابت تجاه المجتمعات التي تتواجد فيها، وتحقيق قيمة مضافة لمساهميها».

وأضاف:«نحن على ثقة بقدرة «مجموعة اتصالات» على الحفاظ على ريادتها لصناعة الاتصالات، مع الاستمرار في التركيز على تعزيز أعمالها الرئيسية، واستكشاف فرص نمو جديدة وواعدة، وبالشكل الذي يضمن جاهزيتها الكاملة للمستقبل بقدرات وحلول رقمية رائدة ومبتكرة».

واختتم معاليه: «أود أن أشكر قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة على دعمها المستمر لقطاع الاتصالات، وفريق إدارة الشركة الذي نجح في تجسيد الرؤية الرقمية ونقلها إلى واقع ملموس، من خلال الاستمرار في التركيز على استراتيجية ‹مجموعة اتصالات› طويلة المدى لتحقيق قيمة مضافة لجميع مساهمينا وعملائنا، وشكرهم على دعمهم الراسخ لنا وبما يحفزنا على المساهمة في تحقيق معايير عالمية جديدة ونجاحات مستمرة ودائمة».

من جانبه، قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة اتصالات»، «تأتي نتائج ‹مجموعة اتصالات› القوية خلال النصف الأول من العام 2021 تتويجاً لجهود الشركة في تمكين النمو وتعزيزه وتحقيق الكفاءات التشغيلية، مع التزام ثابت بالأولويات الاستراتيجية الرئيسية لتمكين المستقبل الرقمي ودفع الابتكار عبر عمليات المجموعة المختلفة. وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها أسواقنا الرئيسية، إلا أن عملياتنا واصلت تحقيق النمو في الإيرادات وفي الأرباح الصافية والتدفق النقدي الحر».

وأشار: «نفخر بدور «مجموعة اتصالات» الرئيس في تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في قطاع الاتصالات والمساهمة في جعلها الدولة صاحبة شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم، ومن ضمن أفضل الدول في سرعة اتصال النطاق العريض الثابت، وبالشكل الذي يلبي طموحات وتطلعات قيادة الدولة الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. اليوم، ومن خلال نجاحها في إطلاق ونشر شبكة الجيل الخامس 5G، وريادتها العالمية في تحقيق أعلى نسبة نفاذ في توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل، فإن ‹مجموعة اتصالات› مستعدة بالكامل لمواصلة قيادتها للجيل القادم من شبكات وتقنيات الهاتف المتحرك».

وتابع: «في الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل بثقة، فإننا سنركز على تعزيز قدرات الشركة، والحفاظ على مكانتها الريادية في القطاع، وبما يسهم في تحقيق أهدافها طويلة المدى، لاسيما تلك المتعلقة بإثراء حياة العملاء وتمكين الحكومات والشركات والمجتمعات عبر مختلف عملياتها الدولية».