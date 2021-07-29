5.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي (وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 5.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1223 مبايعة بقيمة 2.89 مليار درهم منها 88 مبايعة للأراضي بقيمة 620.22 مليون درهم و1135 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.27 مليار درهم . وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 121 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 132 مليون درهم وثالثة في جميرا الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 62 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 72 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيراً مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 145 مبايعة بقيمة 405 ملايين درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 134 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 128 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.51 مليار درهم منها 54 رهن أراضٍ بقيمة 288.11 مليون درهم و316 رهن فيلل وشقق بقيمة 2.23 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 155 مليون درهم . أما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 73.07 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 33 مليون درهم.