38.8 مليون درهم أرباح سوق دبي

دبي (الاتحاد)

حققت شركة سوق دبي المالي 38.8 مليون درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 78.9 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2020. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي 15.3 مليون درهم مقابل 44.2 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2020.

وبلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة 136.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2021 مقابل 181.1 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2020. وتوزعت الإيرادات بواقع 87.9 مليون درهم من العمليات التشغيلية و48.7 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.

وبلغت النفقات في النصف الأول من العام الجاري 97.8 مليون درهم مقابل 102.2 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من العام 2020. أما فيما يخص إيرادات الربع الثاني فقد بلغت 63.2 مليون درهم مقابل 92.9 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2020، كما بلغت النفقات 47.9 مليون درهم مقابل 48.7 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2020.

و قال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي «حافظت مؤشرات الأداء على طابعها الإيجابي إلى حد بعيد استمراراً للمسار الذي اتخذته خلال العام 2020، وانعكاساً للأداء الاقتصادي المتميز في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وحافظ سوق دبي المالي على جاذبيته للمستثمرين عبر استقطاب العديد من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد الجدد، حيث اجتذب 1842 مستثمراً جديداً، بينهم 315 مؤسسة استثمارية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق بنهاية يونيو 2021 إلى 847,939 مستثمراً ينتمون إلى 207 جنسيات. وقد شكل المستثمرون الأجانب 69% من المستثمرين الجٌدد (1270 مستثمراً)».

وأضاف : «ارتفع إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة إلى 388 مليار درهم».