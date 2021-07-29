4.6 % نمو شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في الربع الثاني

دبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في جميع أنحاء العالم 71.6 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2021، بزيادة قدرها 4.6% عن الربع الثاني من عام 2020، وذلك وفقًا للنتائج الأولية الصادرة عن شركة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر.

وعلى الرغم من استمرار الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية بمستويات أعلى من تلك التي سُجلت قبل انتشار الجائحة، إلا أن مستويات الطلب سجلت تباطؤاً ملحوظاً في النمو مقارنة بنسبة النمو الاستثنائية التي بلغت 35.7% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق. ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تأثير النقص المستمر في توريد المكونات.

وقالت ميكاكو كيتاجاوا، مدير الأبحاث لدى جارتنر: «أدى النقص العالمي في أشباه الموصلات وتأثيرها على توريد المكونات إلى تأخير وصول طرازات أجهزة الكمبيوتر الشخصية المحمولة للمؤسسات إلى السوق إلى 120 يوماً. وأدى ذلك إلى زيادة الأسعار في فواتير المواد، والذي بدوره رفع الأسعار بالنسبة للمستخدمين النهائيين. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تراجع الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة».

وعلى الرغم من أن شركة جارتنر لا تُدرج أجهزة الكروم بوك في نتائجها الخاصة بسوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية التقليدية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن شحنات هذه الأجهزة شهدت نمواً قوياً مرة أخرى في الربع الثاني من عام 2021. فقد نما إجمالي سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكروم بوك في كافة أنحاء العالم بأكثر من 10% على أساس سنوي.