أبوظبي الثالثة عالمياً على مؤشر ®Ookla لسرعة شبكة الجيل الخامس 5G

أبوظبي(الاتحاد)

حلت العاصمة الإماراتية أبوظبي كثالث أسرع عواصم العالم على مؤشر Ookla العالمي لشبكات الجيل الخامس 5G محققةً متوسط سرعة تحميل بيانات وصل إلى (421.26) ميجابت بالثانية في النصف الأول من العام 2021، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن شركة Ookla الرائدة دولياً في مجال تحليل واختبار سرعات الإنترنت المتحرك والثابت.

ويُضاف هذا الإنجاز الجديد إلى مجموعة الإنجازات التي حققتها الدولة مؤخراً في قطاع الاتصالات الذي شهد تصنيف اتصالات الإماراتية كشبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم في إجمالي سرعات الهاتف المتحرك.

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «يعكس هذا الإنجاز العالمي الجهود الحثيثة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها لتحقيق مراتب متقدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن تكون الإمارات من أكثر الدول تطوراً في الابتكار الرقمي، حيث تشكل شبكة الجيل الخامس 5G خطوة هامة نحو المستقبل لكونها محفز محوري للتحول الرقمي والفرص الواعدة في مختلف الصناعات والمجالات في دولة الإمارات.»

وأضاف:«يُعتبر توفر تقنية الجيل الخامس وسرعات الاتصال العالية في الإمارات إنجازاً كبيراً ينسجم مع الجهود المتواصلة لمزودي خدمات الاتصالات في الدولة وسعيهم لاتباع المناهج المبتكرة خلال تحديات المرحلة الراهنة، ومن هنا أتوجه بالشكر لمزودي الخدمة في الدولة (اتصالات ودو) على ما بذلوه من جهود في نشر شبكات الجيل الخامس، الأمر الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.»

وتابع:«تفوق الإمارات كأسرع شبكة للهاتف المتحرك في العالم وأسرع شبكة للنطاق العريض الثابت في الشرق الأوسط وإفريقيا يُعد عاملاً رئيسياً في تعزيز جاهزية الدولة لجذب أفضل الاستثمارات والمواهب الدولية في مختلف القطاعات، بما يؤكد أهمية البنية التحتية المتطورة لقطاع الاتصالات في دفع عجلة الاقتصاد الإماراتي وتنوعه ورفع مكانة الدولة في المؤشرات الدولية.»

وقال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»: «إن هذا التتويج للإنجاز الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها 'اتصالات' واستثمارها في بناء واحدة من أكثر شبكات الجيل الخامس تطوراً في المنطقة والعالم، لتساهم بصورةٍ جذرية في التحول الرقمي لتطوير مختلف الصناعات والقطاعات وتعزيز مكانة الدولة عالمياً، فضلاً عن ضمان جاهزية الشبكة للتقنيات المستقبلية في الهاتف المتحرك. وتستند 'اتصالات' في مسيرتها على الدعم المتواصل للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات وحرصها على تطوير قطاع الاتصالات الأمر الذي يُعد حافزاً كبيراً لنا في مواكبة أحدث التقنيات المبتكرة والارتقاء بالتجارب الرقمية للأفراد والمجتمعات.»

من جانبه، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «في الوقت الذي نواصل فيه مساعينا الحثيثة لتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس لتشمل مناطق جديدة على مستوى الدولة، يشكل هذا الإنجاز مصدر فخر كبير بالنسبة لنا، ويُعد بمثابة دليل على الجهود المبذولة من جانب جميع الجهات المعنية للارتقاء بمنظومة قطاع الاتصالات وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار وتأسيس الأعمال. إن تقنية الجيل الخامس وما تتمتع به من إمكانات هائلة، تشكل ركيزة أساسية لريادة عصر الاقتصاد الرقمي ومواكبة متطلبات التحول الرقمي والذكي كونها تدعم العديد من الحلول والتطبيقات والتقنيات الأخرى التي يمكنها توفير خدمات أفضل للسكان ومجتمعات الأعمال. وتتمثل مهمتنا في دو بمواصلة العمل على تسخير كافة مواردنا لتمكين قطاعات الأعمال في الدولة وكذلك العملاء الأفراد من الاستفادة من قدرات هذه التقنية بما يضمن تحقيق المزيد من الازدهار والتقدم عبر مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة».

وتضمن المؤشر أيضاً إنجازاً آخر لدولة الإمارات بتواجد مدينة دبي أيضاً ضمن لائحة أسرع مدن العالم في شبكات الجيل الخامس، محققةً متوسط سرعة تحميل بلغ (417.07) ميجابت بالثانية، وذلك وفقاً للتقرير الذي يقيم أداء وتوافر شبكات الجيل الخامس حول العالم في النصف الأول من عام 2021.

ويُعزى هذا التقدم الكبير في القطاع إلى الاستثمارات المتواصلة لشركات الاتصالات الإماراتية «اتصالات» و«دو» في تقنية الجيل الخامس وشبكاتها وهو ما أسهم في تعزيز مكانة الإمارات في المؤشر العالمي لشبكة الجيل الخامس. كما يُبرز هذا التصنيف المتقدم للدولة مدى نجاح الخطط والبرامج الاستثمارية التي قام بها مزودو خدمات الاتصالات على مر السنوات الماضية لتسريع خطط شبكة الجيل الخامس، والتعاون المشترك مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية التي أتاحت الأطياف الترددية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشبكات في مدن الدولة. وساهم التعاون المشترك في التبني المبكر للتقنيات الحديثة وتطوير تجارب العملاء، فضلاً عن مواكبة المعايير الدولية للاتحاد الدولي للاتصالات ومشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP).

وبالتزامن مع التقدم العمراني والتوسع الذي تشهده مدن الإمارات، ساهم الانتشار العالي لشبكات الهاتف المتحرك في تمكين حلول المنزل الذكي وتحقيق التوافر في شبكات الاتصال بجميع الأماكن والأوقات. وأتاحت شبكة الجيل الخامس الفرصة لاستخدام التطبيقات التي تتطلب كماً عالياً من البيانات، لتصبح شبكات الاتصالات أحد أبرز معالم البنية التحتية المتطورة في الدولة والممكن الرئيسي للتقنيات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء، والخدمات السحابية، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والواقع الافتراضي والمعزز، بما يدعم التحول نحو الخدمات الذكية في عالمٍ يسوده الازدهار الرقمي والاتصال اللامحدود.

وشهدت المرحلة الماضية مشاركة مزودي خدمات الاتصالات في الدولة «اتصالات» و«دو» في العديد من الدراسات المكثفة لاختبار مدى جاهزية الشبكات وتوافق الأجهزة مع تقنية الجيل الخامس، بما يضمن الانتقال السلس للعملاء إلى الشبكة الجديدة.

يُذكر أن Ookla تستمد البيانات من مؤشر Speedtest Intelligence لتقييم العواصم ذات شبكة الجيل الخامس الأسرع والأكثر انتشاراً حول العالم، وذلك في المواقع التي تحظى بالتغطية التجارية لشبكة الجيل الخامس في الربع الأول والثاني من العام 2021.