المصرف المركزي يبقي سعر الأساس بواقع 15 نقطة أساس

أبوظبي(الاتحاد)

قرر مصرف الإمارات المركزي ابقاء «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 15 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي تحديد سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 15 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 28 يوليو 2021.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وسيتم ربط سعر الأساس، الذي يحدد الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اعتباراً من 29 يوليو 2021. ويأتي ذلك بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي باستبدال الأسعار المطبقة على سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة وسعر الفائدة على الاحتياطيات الإلزامية بسعر موحد اعتباراً من 29 يوليو 2021. مع العلم بأن سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة هو الذي كان يحدد سعر الأساس للمصرف المركزي سابقاً.