الذهب يصعد بفعل تراجع الدولار

صعدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن اتبع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لهجة تميل إلى التيسير النقدي، مشيراً إلى استمرار وجود المزيد لفعله قبل البدء في تشديد السياسات، بينما قدم الدولار الضعيف المزيد من الدعم للمعدن الأصفر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1815.30 دولار للأوقية بحلول الساعة 0507 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو عند 1817.35 دولار.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1815 دولارا.

ودفعت تصريحات باول مؤشر الدولار الأميركي لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين. ومن شأن تراجع الدولار خفض تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1.13 بالمئة إلى 25.21 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1072.01 دولار، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2641.71 دولار.