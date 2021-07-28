12.9 مليار درهم أرباح 5 بنوك مدرجة في النصف الأول

يوسف البستنجي (أبوظبي)

بلغت الأرباح الصافية لخمسة بنوك رئيسة في الإمارات، أعلنت عن نتائجها المالية أمس، نحو 12.9 مليار درهم خلال النصف الأول بنسب نمو تتراوح بين 11% إلى 89%، ما يعتبر معدل نمو مرتفعاً ومؤشراً على انحسار آثار جائحة كوفيد-19 وتعافي قطاعات الأعمال، وعودة الاقتصاد الوطني للنمو والانتعاش.

وأعلن أمس بنك أبوظبي الأول عن تحقيق 5.4 مليار درهم أرباحاً صافية بنمو 11% خلال النصف الأول من 2021، كما أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تحقيق أرباح بقيمة 1.109 مليار درهم للنصف الأول من 2021 بنمو بلغت نسبته 89%، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2020 حيث كانت أرباح المصرف 588 مليون درهم، وأعلن أيضاً، بنك الإمارات دبي الوطني عن تحقيق 4.8 مليار درهم بنمو نسبته 17%، وكذلك بالنسبة لبنك دبي الإسلامي الذي نمت أرباحه الصافية 18% لتصل إلى 1.9 مليار درهم.

وأعلن بنك دبي التجاري عن تحقيق نمو في أرباحه بنسبة 27.5% لترتفع إلى 676 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2020.

وحظيت أسواق المال المحلية بدعم من نتائج البنوك والشركات التي أعلنت عن نمو كبير في أرباحها نصف السنوية، الأمر الذي حفز المستثمرين على الشراء وعزز الثقة بأسواق المال والاقتصاد الوطني عامة، وأسهم في زيادة القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 21 مليار درهم خلال جلسة التداولات أمس.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إفصاح شركة ألفا ظبي القابضة عن نتائجها المالية للنصف الأول والتي كشفت عن أداء يفوق التوقعات، حيث نمت أرباحها بأكثر من 15 ضعفاً لتبلغ 1.726 مليار درهم في النصف الأول من 2021 مقارنة مع 104 ملايين درهم في الفترة المقابلة من 2020، ما أعطى السوق دفعة قوية صعدت بالمؤشر العام خلال الجلسة لنحو 1.5%، قبل أن تبدأ عمليات جني أرباح سريعة، خلال نصف الساعة الأخيرة من الجلسة، أدت لإغلاق المؤشر العام على ارتفاع بنسبة 1.02%.

وشهدت الجلسة تدفقاً للسيولة المتداولة بلغت قيمتها 1.335 مليار درهم، فيما أغلق المؤشر العام على مستوى 7244 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية 1.314 تريليون درهم عند إغلاق أمس، مقارنة مع 1.293 تريليون درهم أول أمس.

وارتفع سهم ألفا ظبي القابضة 8.46% ليغلق على سعر 28.72 درهم للسهم، كما ارتفع سهم العالمية القابضة 0.76% ليغلق على سعر 132 درهماً، وارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 1.81% عند سعر الإغلاق البالغ 3.93 درهم للسهم، وكذلك سهم اتصالات بنمو نسبته 0.44% عند سعر الإغلاق البالغ 22.8 درهم.

وأما سهم أبوظبي الأول فقد استقر عند سعر 16.26 درهم للسهم.

وفي سوق دبي المالي أدت عمليات جني أرباح وضغوط على سهم إعمار العقارية إلى إغلاق السوق على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.35% عند مستوى الإغلاق البالغ 2752 نقطة للمؤشر العام للسوق.

ومع أن السوق تلقى دعماً من سهم بنك دبي الإسلامي الذي ارتفع بنسبة 0.21% عند مستوى الإغلاق البالغ 4.75 درهم لسهم، إلا أن انخفاض سهم إعمار بنحو 1% ليغلق على سعر 3.91 درهم، كان ذا وقع أثقل على المؤشر العام للسوق.