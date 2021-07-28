الاتحاد للطيران توسع استخدام «جواز السفر الصحي من أياتا» إلى 7 مدن

أبوظبي (وام)

تعتزم الاتحاد للطيران توسيع استخدام «جواز السفر الصحي من أياتا» على رحلات الاتحاد للطيران إلى سبع مدن ضمن شبكة وجهاتها، وذلك تزامناً مع مساعيها لتطبيق حلول رقمية شاملة تهدف إلى تيسير تجربة السفر في أعقاب الجائحة.

ويتوافر «جواز السفر الصحي من أياتا» للضيوف المسافرين على متن رحلات الاتحاد للطيران بين أبوظبي وبانكوك وبرشلونة وجنيف ومدريد وميلانو ونيويورك وسنغافورة ويسهم في تعزيز مستوى الراحة عبر منصة شاملة لإدارة الوثائق المتعلقة بكوفيد 19.

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران إن التعليقات والآراء ذات الصلة بتجربة «جواز السفر الصحي من أياتا» جاءت إيجابية ومشجعة، إذ ينظر المسافرون بعين التقدير إلى سهولة الاستخدام وحماية المعلومات التي يوفرها التطبيق، ويسر الاتحاد للطيران أن توفر «جواز السفر الصحي من أياتا» على الرحلات المتوجهة إلى سبع وجهات عالمية كبرى، بما يجعل رحلة الضيوف أكثر سلاسة وانسيابية ويقدم لهم تجربة سلسة في المطار.

من جانبه أوضح نيك كارين، نائب أول الرئيس لشؤون العمليات التشغيلية والسلامة والأمن في أياتا، أن قرار الاتحاد للطيران بتوسيع استخدام جواز السفر الصحي يمثل شهادة قوية على تفوق هذه المبادرة، التي تهدف إلى توفير منصة شاملة للمسافرين وإدارة المستندات المتعلقة بكوفيد 19 بكفاءة وسلامة وإصدار شهادة «لائق للسفر» التي يمكن أن تثق بها شركات الطيران.