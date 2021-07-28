4.8 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني»

دبي (الاتحاد)



ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 17% إلى 4.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في الظروف الاقتصادية.

وبقي صافي هامش الفائدة مستقراً عند نسبة 2.45% فيما انخفضت تكلفة التمويل نتيجة النمو القياسي في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وهو ما قلّل من تأثير العائدات المنخفضة للقروض والأصول السائلة.

إن قاعدة رأس المال والسيولة القوية إلى جانب التنوع السليم في مزيج الودائع مع ارتفاع الأرباح، تمكّن المجموعة من تقديم الدعم إلى عملائها وتمكينهم من اغتنام فرص الاستفادة من الاقتصاد المتنامي.

وبقي إجمالي الأصول مستقراً خلال النصف الأول عند 694 مليار درهم مع الحفاظ على قاعدة أصول قوية. وبلغت قروض العملاء 438 مليار درهم مع تسجيل ربع قياسي من ناحية نمو الطلب على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتمويلات الرهن العقاري.

شهد مزيج الودائع أعلى مستوى على الإطلاق لأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، حيث ارتفعت بواقع 25 مليار درهم وهو ما جعل المجموعة في وضع جيد جداً تحسباً لأي ارتفاع غير متوقع في أسعار الفائدة.

هشام القاسم

جودة الائتمان

تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بواقع 0.1% لتصل إلى 6.3% في النصف الأول من العام 2021 وتعززت نسبة التغطية لتبلغ 122.5% مما يعكس نهجنا التحوطي تجاه انخفاض قيمة الائتمان.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 17% للنصف الأول من العام 2021 لتصل إلى 4.8 مليار درهم نتيجة للتحسن المستمر في بيئة الأعمال.

وتظهر النتائج القوية للنصف الأول المرونة المالية التي تتمتع بها المجموعة وجدوى نهج أعمالها المتنوع.

وتابع «ما زال اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مفتوحاً بفضل سرعة ونجاح برنامج التطعيم الذي أطلقته حكومتنا الرشيدة. وتواصل الدولة حفاظها على مكانتها كوجهة آمنة وجذابة للمقيمين والزوار، حيث إن 70% من السكان قد تلقوا اللقاح بالكامل، بالإضافة إلى أنها من الدول الأعلى على مستوى العالم في نسبة إجراء فحص كوفيد- 19».

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: ارتفع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 17% لأن تأثير انخفاض أسعار الفائدة قد تم تعويضه بإجراءات ضبط التكاليف الفعالة والتحسن الكبير في تكلفة المخاطر التي قاربت مستويات ما قبل الوباء.

إننا فخورون بمواصلة تسخير الميزانية العمومية القوية للمجموعة لدعم عملائنا وتمكينهم من الاستفادة من الاقتصاد المتنامي.