ألبانيا تستعرض مقوماتها السياحية والثقافية خلال «إكسبو 2020»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن تاولانت بيلا زعيم الأغلبية في البرلمان الألباني، أن مشاركة بلاده في معرض إكسبو 2020 في دبي والذي سيقام في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022. سوف تركز على السياحة والثقافة وإبراز الإرث الحضاري لبلاده أمام زوار هذا المعرض الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم .

وأكد بيلا في مقابلة صحفية مع «آيرس ميديا - أبوظبي» أنَّ إكسبو 2020 دبي يشكل منبرًا هامًا ستتمكن من خلاله ألبانيا من إعادة تقديم ثقافتها وتراثها وتقاليدها وما توفره من فرصٍ استثمارية وسياحية لدولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول المشاركة».

وقال: «تعرضنا للآثار الاقتصادية والسياحية ذاتها التي شهدها العالم بأسره. وقد أدركنا أنَّنا جميعًا نجهل موعد انقضاء هذه الظروف، ولذلك سنسعى إلى استغلال هذا الحدث العالمي لإعادة ألبانيا إلى موقعها. وعلى الرغم من أن تحقيق هذا الهدف لن يكون بالأمر السهل، إلا أننا ومن خلال علاقات التعاون والشراكة الدولية لا سيما مع دولة الإمارات العربية المتحدة، سنحاول الوصول إلى ما كنا عليه عام 2019 قبل انتشار الوباء».

وأضاف: «يعد تعزيز قطاع السياحة أحد أهم أهداف ألبانيا لا سيما بعدما أعادت فتح حدودها وبدأت في الترحيب بالسياح الدوليين. ومن خلال برنامج التطعيم الفعال المُطبَّق في البلاد والذي يقضي بوجوب تلقي كافة المواطنين والمقيمين لأحد أنواع اللقاحات المضادة للفيروس، تمكنت ألبانيا من السيطرة على الوباء».