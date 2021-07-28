جمارك دبي تنجز 585 ألف مطالبة استرداد بقيمة 3.5 مليار درهم

دبي (وام)

كشفت جمارك دبي في إحصائيات حديثة عن إنجاز 585 ألف مطالبة استرداد بزيادة 10 بالمائة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة المطالبات المستردة للعملاء 3.5 مليار درهم بزيادة 6 بالمائة ويُمكن نظام «إعادة التأمينات الذكي» العملاء من تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر تطبيق جمارك دبي للأجهزة الذكية. وقال محمد الهاشمي مدير إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة في جمارك دبي إن إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة سجلت أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك دليل على انتعاش السوق المحلي ونمو حركة التجارة في إمارة دبي.. مؤكداً أن جمارك دبي تحرص على تسهيل كافة الإجراءات الجمركية للمتعاملين عبر تطوير أنظمة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة حيث يُعد نظام إعادة التأمينات الذكي الأول من نوعه على مستوى العالم ابتكاراً متطوراً تقنياً يستطيع التعامل مع أكثر من مليوني طلب في العام، وبمعدل يفوق 5 آلاف طلب في اليوم، ما أدى إلى تحقيق الكثير من الفوائد للعملاء وللدائرة على حد سواء.