5.7 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال النصف الأول

عجمان(وام)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في إمارة عجمان 5.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري في حين بلغ حجم التداول 2.99 مليار درهم من إجمالي 3026 معاملة. وأظهرت الإحصائيات العقارية الصادرة عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان نمو عملية التداول بنسبة 91.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 والتي شهدت تسجيل 1578 عملية تداول، كما نجحت الدائرة خلال الفترة ذاتها في إنجاز 10423 معاملة بنمو بلغ 72.4 في المائة مقارنة مع 6045 معاملة تم إنجازها خلال نفس الفترة من العام 2020. وأوضح المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن هذه الأرقام والإحصائيات تؤكد صلابة السوق العقاري في إمارة عجمان الذي حافظ على قدرته التنافسية، وشهد انتعاشاً ملحوظاً منذ مطلع العام الجاري بالنظر للفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات التي وفرتها الحكومة لرجال الأعمال والمستثمرين، فضلاً عن مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وسرعة وسهولة إنجاز المعاملات. وأكد أن التعامل السريع والإيجابي لحكومة عجمان مع تداعيات جائحة «كورونا» من خلال الحزم الاقتصادية الداعمة عزز ثقة المستثمرين، وساهم بشكل فاعل في تكيف السوق العقاري في إمارة عجمان مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة.