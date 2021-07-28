أرباح «أبوظبي الإسلامي» تنمو 89% إلى 1.1 مليار درهم

أبوظبي(الاتحاد)

ارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 89% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلي 1.1 مليار درهم، مقارنةً مع 588 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2020. ويشير نمو صافي الأرباح إلى الأداء القوي لمختلف مجالات أعمال المجموعة والمدعوم بارتفاع إجمالي إيرادات المصرف بنسبة 3.4% لتبلغ 2.644 مليار درهم، مقارنة مع 2.557 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

ويعزى نمو الإيرادات إلى زيادة في الدخل من غير الأنشطة التمويلية بنسبة 19% مدفوعةً بارتفاع دخل الرسوم بنسبة 11%.

وساهم في تحقيق تلك النتائج القوية تراجع النفقات التشغيلية بنسبة 8% مع تحسُّن معدل التكلفة إلى الدخل بنسبة 5% بسبب التطبيق الناجح لمبادرات التكنولوجيا الرقمية التي ساعدت على تقليل تكلفة المبيعات واستقطاب العملاء، إضافة إلى تبسيط العمليات الداخلية. كما استمر المصرف في الحفاظ على قوة وثبات ميزانيته العمومية مع نمو إجمالي الأصول بنسبة 5%، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو الودائع بنسبة 7% وارتفاع تمويل العملاء بنسبة 3% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020.



وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس الإدارة:«يُسعدنا تحقيق هذه النتائج المالية المتميزة خلال النصف الأول من عام 2021، بينما نواصل تسجيل أداء تشغيلي قوي في جميع وحدات الأعمال. ورغم التحديات المستمرة في السوق، حقّق مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً قوياً على أساس سنوي مدعوماً بزيادة إيجابية في إجمالي أصولنا وإيراداتنا وصافي أرباحنا، إلى جانب الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وسيولة وفيرة ومعدلات ممتازة لرأس المال. كما نمت العوائد على حقوق المساهمين لتصل إلى ما يقارب 14%، مما يتماشى مع التزامنا بتعزيز الربحية وتحقيق قيمة أعلى لمساهمينا».

وأضاف: «تمكّنا من خلال استثماراتنا في المبادرات الاستراتيجية والرقمية الرئيسية من الارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز إنتاجية الأعمال وتحسين موقع المصرف للمُضيّ قُدماً في رحلة النمو المستقبلي. وشهدنا أيضاً نمواً ملحوظاً في أبرز المؤشرات الرقمية مع توجّه شريحة أوسع من عملائنا للاستفادة من ميزاتنا وحلولنا المصرفية الرقمية المطوّرة».

وتابع: «نُركز جهودنا في الوقت الحالي على تنفيذ الأولويات التي حدّدناها في إطار المراجعة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، ونستهل رحلة جديدة بأهداف ورؤية متجددة لتحقيق الريادة وتعزيز مكانة مصرف أبوظبي الإسلامي. كذلك نسعى إلى تطوير وإطلاق منتجات وخدمات مصرفية جديدة، تضمن دعم العملاء في جميع الخطوات المالية المهمة في حياتهم، إضافة إلى اجتذاب شرائح جديدة لنواصل بذلك نموّنا الواعد، مُرتكزين في ذلك على قوة علامتنا التجارية القوية ومكانتنا المرموقة في السوق. من جهة أخرى، سنواصل تطبيق استراتيجيتنا للتحول الرقمي بهدف بناء مصرفٍ قادرٍ على مواكبة تغيرات المستقبل، وذلك عبر تبسيط نموذجنا التشغيلي، بما يضمن لنا التركيز بشكلٍ أكبر على احتياجات العملاء والعمل بطريقة أكثر كفاءة».

بدوره، قال محمد عبدالباري الرئيس المالي للمجموعة:

«نجح مصرف أبوظبي الإسلامي في تسجيل نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2021، فارتفع صافي الأرباح بنسبة 89% ليصل إلى 1.1 مليار درهم إماراتي، مما يشكّل دليلاً إضافياً على مضيّ مصرف أبوظبي الإسلامي بخطى ثابتة عبر جميع وحدات أعماله نحو تحقيق الربحية المستدامة في خضمّ بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات والتقلبات. ويسعدني نمو الإيرادات بنسبة 3.4% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع تمويلات العملاء ومصادر الدخل الأخرى من غير الأنشطة التمويلية، مثل الرسوم والعمولات وإيرادات الاستثمار. وقد نفّذنا نهجنا الصارم في إدارة التكاليف بشكل تدريجي، مما أثمر عن انخفاض نفقاتنا التشغيلية بنسبة 8% على أساس سنوي وتحسن بنسبة 5% في نسبة التكلفة إلى الدخل. وأمكن تحقيق ذلك بفضل تطبيق عدة مبادرات لخفض التكاليف شملت خفض تكلفة المبيعات وتكلفة استقطاب العملاء، وتحسين شبكة فروعنا وتبسيط العمليات الداخلية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبفضل جهودنا للمواءمة بين التكلفة والإيرادات، تمكنّا من مواصلة استثماراتنا في مجال التقنيات الرقمية، وتطبيق مبادرات استراتيجية لاستقطاب المزيد من العملاء الجدد وتسريع وتيرة نمونا لبقية العام».