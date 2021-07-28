1.9 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي»

دبي (الاتحاد)

ارتفعت أرباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 18 % خلال النصف الثاني من العام الحالي لتصل إلى 1.9 مليار درهم، كنتيجة مباشرة للإدارة القوية للتكاليف واستمرار نمو الدخل من الأعمال الأساسية وخفض مخصصات انخفاض القيمة.و ارتفع إجمالي دخل بنك دبي الإسلامي بنسبة 5 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 5.8 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه، على الرغم من التحديات المعاكسة.

وحققت صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 8 % على أساس ربع سنوي، ليصل الآن إلى 4.6 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى تاريخه، مدعومًة بسيولة منخفضة التكلفة.

و أدت الإدارة المدروسة للتكاليف إلى انخفاض كبير في المصاريف التشغيلية، بنسبة 15 % على أساس سنوي، من 1.47 مليار درهم إماراتي إلى 1.25 مليار درهم إماراتي.

وتراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 29 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يدل على تحسن جودة الائتمان.

وحافظت الموجودات المربحة على استقرارها، حيث بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك حوالي 233 مليار درهم إماراتي على الرغم من الدفعات المسبقة الكبيرة للشركات.



وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة البنك «مع بدء التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تبعات جائحة كوفيد-19، بدأت منطقة مجلس التعاون الخليجي تشهد عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية. وتميزت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل استثنائي في طريقة إدارتها للجائحة منذ بدايتها وحتى اليوم. ويحق لدولتنا العزيزة أن تفخر بإدارتها لأعلى معدلات التطعيم للفرد في العالم.»

وأضاف«بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة للدولة، عملت دولة الإمارات بجد لضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي خلال النصف الأول من العام في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاع السفر والسياحة والعقارات، وقد أبدى المستهلكون والمستثمرون ثقة كبيرة في التدابير والإجراءات المختلفة التي اتخذتها الدولة للتصدي للجائحة. ونحن في بنك دبي الإسلامي نبقى متفائلون إزاء التوقعات الإيجابية للأشهر المقبلة، ونتطلع إلى لعب دور رئيسي وهام في دعم الفعاليات الكبيرة التي ستشهدها الإمارات هذا العام.

بدوره، قال عبدالله علي عبيد الهاملي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك»حافظ البنك خلال النصف الأول من العام على التزامه القوي تجاه عملائه الذين تأثرت أعمالهم بسبب الجائحة، حيث وصل إجمالي الأقساط المؤجلة حتى الآن إلى 9.5 مليار درهم إماراتي لأكثر من 54,000 متعامل. وتعتبر تدابير الدعم هذه جزءًا من استراتيجيتنا لضمان استمرار سلامة الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات مع استعداد الدولة لدخول مرحلة تعد من أسرع مراحل التعافي الاقتصادي في العالم.

بدوره، قال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي للمجموعة "حافظت ربحية بنك دبي الإسلامي على قوتها على الرغم من التحديات والصعوبات التي شهدناها خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، حيث حقق البنك أرباح صافية بقيمة 1.9 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2021. وواصل البنك مسار التعافي المخطط له ضمن استراتيجيته بخطىً ثابتة، وذلك على خلفية تحقيقه نموًا أقوى (بسبب الأحجام) وتراجع اتجاه انخفاض القيمة. وقد شهد النصف الأول من العام أيضًا ارتفاعًا قويًا بنسبة 18 % في صافي الأرباح مقارنة بالربع السابق، حيث شهدت أعمالنا الأساسية انتعاشًا مطردًا واستمرارًا في تعزيز الكفاءات التشغيلية. كما أن ميزانيتنا العمومية في وضع جيد يتيح لها تعزيز صافي الهوامش في ظل أي زيادة في معدلات نسب الفائدة في الأسواق.