5.4 مليار درهم أرباح"بنك أبوظبي الأول " النصفية

أبوظبي(الاتحاد)

حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول 5.4 مليار درهم أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام 2021، بارتفاع نسبته 11% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، نتيجة نمو الإيرادات.

رارتفع صافي أرباح الربع الثاني إلي 2.9 مليار درهم بنمو 16% مقارنة مع الربع الأول، و 19% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 ".

و بلغت الإيرادات التشغيلية 9.6 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2021، بارتفاع نسبته 2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020،و بلغت مخصصات انخفاض القيمة 1.1 مليار درهم، وهي أقل بنسبة 36% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، ما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية والمحافظة على النسب الكافية للمخصصات بلغت التكاليف التشغيلية 2.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، في ظل تواصل الاستثمارات الاستراتيجية وتعزيز البنية التحتية الرقمية

و بلغ إجمالي الأصول 944 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% بنهاية النصف الأول من عام 2021 بلغت ودائع العملاء 575 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% بنهاية النصف الأول من عام 2021، وبنسبة 1% مقارنة مع الربع الأول بلغت القروض والسلفيات 399 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع النصف الأول من عام 2020 وبنسبة 5% مقارنة مع الربع الأول حافظت المجموعة على معدلات سيولة مرتفعة.

وقالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول

"إن النتائج القوية للمجموعة خلال النصف الأول من عام 2021، والمتمثلة في تحقيق صافي أرباح بلغ 5.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2021، بارتفاع نسبته 11% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، خير دليل على نجاح جهود التخطيط والتنفيذ لأولوياتنا الاستراتيجية، وعلى قدرتنا على تعزيز مكانتنا التنافسية والاستفادة من الفرص التي نتجت عن تحسن ظروف السوق".

وأضاف" حققت المجموعة نمواً ملموساً في أعمالها الأساسية، ما يعكس قوة التميز وتنوع الأعمال؛ حيث واصلت الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار دعم عملائنا خلال مرحلة التعافي التدريجي للأنشطة الاقتصادية، وقمنا بالتركيز على التخصص في أبرز القطاعات الرئيسية، وخاصة في الخدمات المصرفية للاستثمار، ما ساهم في نمو مزدوج الرقم في الإيرادات. كما ساهمت استراتيجيتنا التي تتمحور حول رضا العملاء، ودورنا الهام في إتمام عدد من الصفقات الرئيسية التي شهدتها المنطقة، في تعزيز مكانة بنك أبوظبي الأول كأبرز البنوك المصنفة ضمن جميع الجداول الدورية للاكتتاب والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الوحيد المصنف ضمن أبرز 10 بنوك في جميع الفئات".

وأضافت "حققت الإيرادات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً بنسبة 67 % في الربع الثاني من عام 2021 ، وبنسبة 51 % في النصف الأول من العام، وذلك بفضل أعمال البنك في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والتي تمثل الآن ما يقارب نصف إيرادات البنك من الأعمال الدولية".

بدوره، قال جيمس بورديترئيس الشؤون المالية للمجموعة "تمكنا من تحقيق هذه النتائج القوية بفضل نمو الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 18% مقارنة مع الربع الأول، وذلك بفضل الأداء المتميز الذي شهدته أعمال كلا من مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، فضلاً عن ارتفاع مساهمة إيرادات العمليات الدولية عقب الاستحواذ على بنك عوده مصر. مخصصات انخفاض القيمة أقل مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، في أعقاب تحسن أداء الأعمال مقارنة بالظروف الاقتصادية التي شهدتها ذروة تفشي الجائحة خلال النصف الأول من عام 2020، حيث استندت إلى جودة الأصول نظراً للإدارة المدروسة والمتحفظة للمخاطر. وواصلنا الاستثمار في تطوير المنتجات والكفاءات البشرية واعتماد أحدث التقنيات الجديدة باعتبارها من أبرز عوامل التمكين والدعم لأعمالنا المستقبلية، وواصلنا في الوقت ذاته جهود ضبط التكاليف والحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية".

وتابع "حافظ البنك على مستويات سيولة جيدة، وواصلنا تنويع أرباح الميزانية العمومية لتعزيز عائدات المجموعة، كما حافظنا على قدرتنا على مواصلة تقديم الدعم لعملائنا خلال فترة التعافي الاقتصادي".

