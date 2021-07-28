676 مليون درهم أرباح بنك دبي التجاري

دبي(الاتحاد)

حقق بنك دبي التجاري 676 مليون درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام 2021 بنمو نسبته 27.5% مقارنة بالنصف الأول من العام 2020.

وارتفع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 8.7% مقارنة بالنصف الأول من العام 2020 كنتيجة لانخفاض تكلفة التمويل والنمو القوي في الأعمال. وجاء هذا الارتفاع في نشاط الأعمال نتيجة للتعافي الاقتصادي، والذي كان له الأثر الإيجابي على إيرادات الرسوم والعمولات.

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك:«لقد حقق البنك نتائج أفضل للنصف الأول من العام 2021، حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 27% مقارنة مع النصف الأول من العام 2020. لقد تمت إدارة أزمة جائحة مرض فيروس كورونا -19 بنجاح فائق في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى تمكين المجتمع والأعمال من المضي قدماً نحو الأمام بإيجابية وثقة عالية. متطلعين نحو المستقبل، تبقى الآمال منعقدة لاستمرار التحسن العالمي في ظروف الجائحة، والذي سيؤدي بدوره إلى تحسن الحالة الصحية والاقتصادية للجميع».

وأضاف: «مقابل هذه الظروف، سجل بنك دبي التجاري مستوى قياسياً لإجمالي الموجودات الذي بلغ 113 مليار درهم مدعوماً بالنمو القوي في إجمالي القروض، والذي ارتفع بدوره بنسبة 17% مقارنة بالنصف الأول من العام 2020. وارتفعت أرباحنا الصافية والبالغة 676 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة التحسن في صافي إيرادات الفائدة، ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات وانخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة».

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: لقد حقق البنك نتائج أفضل للنصف الأول من العام 2021 حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 27% مقارنة مع النصف الأول من العام 2020.