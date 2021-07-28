اقتصادية الشارقة تصدر وتجدد 30991 رخصة في النصف الأول

الشارقة(وام)

وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 30991 رخصة، وبنسبة نمو بلغت 14 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها للعامين الماضيين 2019/2020. وأظهر تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أن رخص الأعمال الصادرة خلال النصف الأول بلغ عددها 3525 رخصة صادرة كما ارتفع عدد الرخص المجددة إلى 27466 رخصة بنسبة نمو 10 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2019 و2020. وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة أن الرخص التجارية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع وفق نوع الرخص الصادرة والمجددة، حيث وصلت إلى 19690 رخصة صادرة ومجددة خلال النصف الأول من العام 2021 تليها الرخص المهنية بعدد 9587 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 1231 رخصة فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 376 رخصة وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ 107 رخصة. وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: إن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار خاصة في الرخص الصادرة، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة.