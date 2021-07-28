مبادلة تستثمر 250 مليون دولار في «سيرتارا»

برينستون(الاتحاد)

أعلنت شركة «سيرتارا»، أن شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» قررت استثمار حوالي 250 مليون دولار في «سيرتارا». وينسجم هذا الاستثمار مع استراتيجية مبادلة القائمة على توظيف الابتكار في تلبية الاحتياجات الاكلينيكية والدوائية لخدمة المرضى، من خلال تطوير منتجات ذات فعالية عالية وبتكاليف أقل. وبموجب الاتفاق الذي تم إبرامه بين مبادلة وبعض الشركاء الحاليين في «سيرتارا»، ومن بينهم مساهم تابع لشركة «إي كيو تي»، ستستحوذ مبادلة على 9.615.384 سهماً بواقع 26 دولاراً للسهم الواحد من المساهمين، ضمن صفقة خاصة ينتظر أن يتم إغلاقها في الثاني من أغسطس 2021. وسوف تحتفظ شركة «إي كيو تي» بموقعها كمساهم رئيسي في الشركة بعد إتمام الصفقة. وقال وليام فيهيري، الرئيس التنفيذي لسيرتارا: «نرحب بهذا الاستثمار الجديد من مبادلة، باعتبارها شركة استثمار سيادي لديها خبرة متميزة في الاستثمار في علوم الحياة التي تركز على تحقيق قيمة مستدامة. وبوصفنا شركة تم إدراجها حديثاً في الأسواق المالية فإننا سعداء بقرار مبادلة الاستثمار معنا، لأنه يدل على تقدير مبادلة لمستوى أداء سيرتارا وموقعها الريادي في مجال تكنولوجيا التحفيز الحيوي، خاصة مع دخولنا في مرحلة جديدة من مسيرة نمونا.» ومن جانبها، قالت كاميلا لانجويل، رئيسة وحدة علوم الحياة في مبادلة: «لقد أحدث التحفيز الحيوي نقلة نوعية في عمليات تطوير الأدوية من خلال اتباع أساليب حديثة ومتطورة من شأنها توفير الوقت والتكلفة طوال عمليات البحث والتطوير الخاصة بالصناعات الدوائية. نحن سعداء بالاستثمار في»سيرتارا«التي تمتلك برمجيات رائدة تساهم في تطوير أدوية جديدة لتحسين حياة المرضى.» وقال إيريك ليو، الرئيس المشارك في فريق قطاع الرعاية الصحية في «إي كيو تي»: «نرحب بمبادلة كشريك استراتيجي جديد في سيرتارا. سوف تحتفظ»إي كيو تي«بموقعها كمستثمر رئيسي في سيرتارا، وسوف نعمل على مواصلة دعمنا للفريق التنفيذي في جهوده الرامية لتسريع الاكتشافات الدوائية لخدمة المرضى باستخدام تقنيات التحفيز الحيوي.»

