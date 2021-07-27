ارتفاع أرباح الصين الصناعية في النصف الأول

بكين (وام)

شهدت المؤسسات الصناعية الكبيرة في الصين زيادة في نمو الأرباح في النصف الأول من عام 2021، بفضل الانتعاش المستقر في الطلب الصناعي وتحسين أداء الأعمال. وقال المكتب الوطني للإحصاء، أمس إن هذه الشركات جمعت أرباحاً إجمالية قدرها 4.22 تريليون يوان (651 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2021، بزيادة 66.9 في المائة على أساس سنوي ومتوسط زيادة 20.6 في المائة في عامين. تغطي البيانات الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسة. وقد أظهرت بيانات مصلحة الدولة للإحصاء أن أرباح شركات التنقيب عن المعادن وتصنيع المواد الخام سجلت نموًا كبيرًا. وفي النصف الأول من العام، بلغ متوسط معدل نمو الأرباح لمدة عامين في صناعات التعدين وصناعة المواد الخام 16.5 بالمائة و35.8 بالمائة على التوالي. كما ارتفعت الأرباح في الصناعات الكيميائية والصلب والفحم مع زيادة الطلب.