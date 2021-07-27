دبي تستضيف معرض «الخمسة الكبار» سبتمبر المقبل

دبي (وام)

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر المقبل فعاليات معرض الخمسة الكبار «The Big 5».

يشارك في المعرض أكثر من ألف عارض محلي ودولي من 45 دولة و20 جناحاً وطنياً، كما سيتم إقامة نسخة افتراضية للحدث عبر الإنترنت بهدف تسهيل الاجتماعات الوظيفة الإضافية التي ستساعد المؤسسات على بدء أعمالها أينما كان موقعها.

وفي تقرير حديث صادر عن شركة « ميد بروجيكتس « الشريك في بيانات المشاريع والذكاء لـلمعرض، فقد تم الكشف عن وجود عقود بقيمة 163 مليار دولار في عام 2020 في الشرق الأوسط وأفريقيا على الرغم من تأثير جائحة « كوفيد-19 « بالإضافة إلى 1.9 مليار دولار قيمة المشاريع قيد التنفيذ حالياً في المنطقة . وقالت جوزين هيمانز نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة للحدث إن اجتماعات الأعمال واللقاءات الحضورية التي ستقام وجهاً لوجه خلال الحدث بين أصحاب المصلحة في الصناعة هي مفتاح التطوير المستمر لقطاع البناء والتشييد، مشيرةً إلى أنه مع وجود مشاريع بقيمة 5.06 تريليون دولار مستقبلية مخطط لها وغير مصدق عليها بعد في جميع القطاعات في سوق البناء في الشرق الأوسط وإفريقيا فإنه من المهم أكثر من أي وقت مضى تقديم بيئة آمنة للمجتمع الإقليمي والدولي للالتقاء الشخصي حيث يمكنهم تعزيز الأنشطة التجارية وإعادة بناء الشراكات ومناقشة الدروس الحيوية المستفادة كلها في مكان واحد».