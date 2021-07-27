عبدالله المزروعي: تشكيل غرفة أبوظبي يدشن مرحلة جديدة في مسيرة الإمارة التنموية

أبوظبي (وام)

وجه أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الجديد جزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على الثقة الغالية التي أولاها لهم، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في مسيرة دعم القطاع الخاص وخدمة إمارة أبوظبي ومجتمع أعمالها وتعزيز مكانتها على الساحة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وقال عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الأعضاء الجدد للمجلس يمثلون أغلبية القطاعات الحيوية المختلفة في الإمارة، لضمان تمثيل ودعم الشركات بكافة أحجامها والتي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، مؤكداً أن التشكيل الجديد يهدف إلى تدشين مرحلة جديدة في مسيرة أبوظبي التنموية، والعمل بإستراتيجية متكاملة، تتماشى مع انطلاق أكبر إستراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات الحيوية، لاسيما على الصعيد الاقتصادي.

وشدد المزروعي على القيام بمضاعفة الجهود، وتسريع الإنجاز، ورفع مستوى الكفاءة والجودة في الأداء، بما يسهم في تهيئة بيئة إجرائية وتشريعية مرنة تدعم بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى مواصلة غرفة أبوظبي القيام بمهامها الرئيسية الساعية إلى تعزيز وترسيخ موقع أبوظبي بيئة جاذبة وحاضنة للمال والأعمال في المنطقة، والعمل على تمثيل ودعم وحماية مصالح الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والارتقاء بمجتمع الأعمال وتعزيز سمعة أبوظبي بوصفها الوجهة الأمثل للاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف «إننا نلتزم بحشد كل خبراتنا وإمكاناتنا والبناء على إرثنا في قطاع الأعمال لتعزيز موقع إمارة أبوظبي على خارطة المراكز التجارية الأكثر طلباً من المستثمرين والأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترسيخ سمعتها كداعم رئيسي لكافة الأفكار المبتكرة والتجارب الاقتصادية والاستثمارية الرائدة. جدير بالذكر أن أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي الجديد يمثلون أغلبية القطاعات الحيوية المختلفة في الإمارة، بهدف ضمان تمثيل ودعم الشركات بكافة أحجامها والتي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتمكين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من تحقيق رؤيتها بتفعيل دور القطاع الخاص.