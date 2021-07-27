«كهرباء دبي» تتيح لمتعامليها الاستفادة من خدمات جديدة

دبي (الاتحاد)

أتاحت هيئة كهرباء ومياه دبي لمتعامليها الاستفادة من خدمات ومزايا جديدة عبر تطبيق الهيئة الذكي على ساعات «أبل» الذكية، ومنها الاطلاع على تفاصيل الفاتورة وشرائح التعرفة، ولوحة بيانات «الحياة الذكية»، وتقارير سنوية وشهرية ويومية حول استهلاكهم للكهرباء والمياه ومقارنته مع استهلاك المنازل المماثلة عبر برنامج «نهجي المستدام»، إضافة إلى الحصول على خطة ترشيدية مخصصة لكل متعامل، لمساعدتهم على الحد من الهدر والإسراف، وتخفيض معدل الاستهلاك.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة ، إلى أن الهيئة توفر جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى العديد من القنوات الذكية والرقمية التي تساعد المتعاملين على إتمام معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم.