306 ملايين درهم أرباح رأس الخيمة خلال النصف الأول

رأس الخيمة (الاتحاد)

حقق بنك رأس الخيمة الوطني 306 ملايين درهم أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام الحالي. وبلغ صافي أرباح الربع الثاني 192.1 مليون درهم إماراتي، مما أدى إلى زيادة قدرها 25.4% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2020. وانعكس هذا المسار الإيجابي أيضاً في ارتفاع إجمالي إيرادات البنك للربع الثاني 2021 إلى 831.8 مليون درهم، محقّقاً زيادة قدرها 3.9% مقارنةً مع الربع الأول من عام 2021. كما وصل إجمالي الإيرادات للنصف الأول من عام 2021 إلى 1.6 مليار درهم إماراتي. في 30 يونيو 2021، بلغ إجمالي الموجودات 54.3 مليار درهم إماراتي، مرتفعاً بقيمة 2.9% منذ بداية العام وحتى تاريخه ومسجّلاً زيادة قدرها 2.0% مقارنةً مع الربع الأول من عام 2021.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني «شهد البنك أداءً قوياً في الربع الثاني من عام 2021، حيث بدأ إجمالي الإيرادات بالتحسّن من جديد بعد انخفاضه لأرباع عدة منذ بداية تفشي الجائحة. وقد كانت تلك نقطة تحوّل حاسمة بالنسبة لنا حيث شهدنا نمواً في دفتر القروض وودائع العملاء، وهذه علامة إيجابية مهمة جداً. بالإضافة، فقد سجّلت مخصصات خسائر الائتمان لهذا الربع أدنى مستوياتها منذ سنوات عديدة مع نجاح الجهود التي بذلناها على مرّ السنين لإعادة التوازن إلى محفظتنا، والتي أحرزت نتائج إيجابية. مما يعكس ذلك أيضاً تعافي الاقتصاد الإماراتي وعودة ثقة المستهلكين خلال النصف الأول من هذا العام».