وصل للعقارات تطرح «أبراج تیارا یونایتد»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة وصل للعقارات عن إطلاق «أبراج تیارا یونایتد»، حيث يعدّ أول مشروع متعدد الاستخدامات لها بمنطقة الخليج التجاري. ويتألف المشروع من برجين، شرقي وغربي، حيث سيوفر الأول 424 وحدة والثاني 425 وحدة على التوالي. ويحتل المشروع موقعاً استراتيجياً على طول شارع الشيخ زايد، مع إطلالة على برج خليفة وداون تاون دبي وقناة دبي المائية.

وستقوم الشركة بإطلاق البرج الشرقي في سوق التأجير كخطوة أولى، وسيوفر شققاً فاخرة واسعة ومجهزة بأدوات المطبخ، وتتراوح بين غرفة واحدة وغرفتين وثلاث وأربع غرف، مع عدد من الوحدات التي تشتمل على مسابح خاصة.

وتم تعزيز المشروع بالعديد من المرافق الحديثة، بما في ذلك صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة، كما يقع على مقربة من محطة مترو الخليج التجاري وقناة دبي المائية، فضلاً عن ربطه بجميع الطرق الرئيسية، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي.