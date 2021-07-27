2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 2.2 مليار درهم . وشهدت الدائرة تسجيل 220 مبايعة بقيمة 431.03 مليون درهم منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 76.7 مليون درهم و201 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 354.33 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة ورسان الرابعة .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.73 مليار درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 18.93 مليون درهم و 85 رهن فلل وشقق بقيمة 1.71 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 105 ملايين درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 37.92 مليون درهم.