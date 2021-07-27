يحيي زكريا الشحي يكتب: أيديولوجية الديون

السيولة المالية كشريان دموي يغذي قطاعات الاقتصاد الوطني، وبانقطاعه واهتزازه تصبح العملية برمتها تحت ضغط صريح. مشهد الديون العالمية، القائم على أيديولوجية الاقتراض الموسع، آخذ في الارتفاع بشكل خطير. لذلك ستواجه حكومات دول العالم خيارات محدودة، خاصة مع تجدد طفرات فيروس كورونا، وتزايد المخاطر على الاقتصاد العالمي مع اتساع نافذة الغموض في المستقبل المنظور.

في العام الماضي، أنفقت اقتصادات العالم مبالغ طائلة كما لو كانت في حالة حرب، مدفوعة بالتراكم الحاد للاقتراض الحكومي، من استخدام سياساتها المالية والنقدية، بغض النظر عن مواردها الحقيقية وتمويلها. وأدى ذلك إلى قفزة كبيرة في الدين العالمي مقارنة بتجارب الأزمات الاقتصادية السابقة نتيجة الركود وتوقف الأنشطة الاقتصادية وارتفاع عجز الموازنة العامة والخوف من شبح ركود عميق.

وبذلك، وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي، بلغ الدين العالمي 289 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو بنحو 111 في المائة مقارنة بعام 2010. وبزيادة 30 تريليون دولار عن 2019. ومن بين ذلك 17 تريليون دولار فقط في عام 2020. وبذلك تجاوزت هذه الزيادة 360 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

في سياق تحليلي تنبؤي، في أيديولوجية الديون، تصبح الخيارات محدودة. فمنذ العصر البابلي، الذي حكم في أوائل الألفية الثانية قبل الميلاد، كان الإعفاء من الديون ممارسة شائعة مذكورة في شريعة حمورابي. ومع ذلك، فإننا نعيش في عصرنا كاقتصاد قائم على الاقتراض، وكطريقة مقبولة لتمويل معظم أنماط حياتنا بالقروض بدلاً من الأرباح، فالإعفاء الكامل من الديون غير وارد.

يمكن للحكومات استخدام الطباعة النقدية كحق سيادي لثرواتها. ومع ذلك، تثبت الأدلة التاريخية أن هذه مهمة محفوفة بالمخاطر. كدليل على ذلك، فعلت ألمانيا ذلك بعد هزيمتها في عام 1918 لدفع تعويض ضخم، وانخفض سعر الصرف إلى مستوى كارثي استمر لسنوات. زيمبابوي، التي طبعت أموالها للتعامل مع عواقب الأزمة المالية لعام 2008، ونتيجة لذلك فقدت السيطرة على التضخم والانهيار الكارثي لعملتها الوطنية حتى يومنا هذا.

وبالتالي، فإن العالم سيكون في مرحلة حرجة، لا سيما في مواجهة الديون الدولية المتزايدة وعدم اليقين الشديد بشأن عودة الانتعاش الاقتصادي الطويل لإضعاف شبحه. إن اختيار سياسة التقشف في النفقات هو الأقرب إلى التنفيذ وله مبررات وسياقات اقتصادية وفقا لتوجهات الأيديولوجية الليبرالية الجديدة. وهذا يعكس البداية الفعلية للانحراف عن مفهوم دولة الرفاه القائم على المتغيرات الاقتصادية، كمفهوم للتنمية، باعتبارها شاغلا للدولة للإنفاق على التعليم والصحة والقضايا الاجتماعية.