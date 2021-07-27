800 رخصة قيادة وسائل بحرية تصدرها دبي خلال النصف الأول

دبي(الاتحاد)

قال الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: إن السلطة عملت على إصدار 4000 تصريح رسو للسفن خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، ويتعين على الوكيل الملاحي للسفينة التقدم بطلب الحصول على تصريح رسو السفن في مياه الإمارة، ويحدد من خلال الطلب فترة الرسو والغاية منها.وأفاد بأن السلطة عملت على منح 800 رخصة قيادة وسيلة بحرية وإصدار نحو 700 ترخيص للوسائل البحرية خلال نفس الفترة من هذا العام، الأمر الذي يعكس الاهتمام الواسع لممارسة الأنشطة البحرية في المياه الإقليمية لإمارة دبي باعتبارها بيئة بحرية آمنة ومتجددة تتسم بالتنافسية والاستدامة والجاذبية.

ولفت المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية إلى أن السلطة أصدرت مع خلال الشهر الماضي تعميماً بشأن تخفيف القيود المفروضة على الرسو وممارسة الأنشطة الترفيهية البحرية، مؤكداً سعادته على ضرورة اتباع التوصيات الواردة في التعميم والمتمثلة في الابتعاد عن المناطق المحظورة والمناطق المملوكة بشكل خاص، وعدم إعاقة ممرات الدخول إلى الموانئ والمراسي أو المنشآت البحرية، إضافة إلى التأكيد على عدم إعاقة حركة مرور الوسائل البحرية الأخرى.