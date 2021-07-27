نايت فرانك: ارتفاع أسعار المنازل بدبي

دبي (رويترز) -

قالت شركة الاستشارات نايت فرانك أمس الثلاثاء إن أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفعت في ربع السنة من أبريل إلى يونيو مع نمو الطلب عقب الجائحة، لكن متوسط الأسعار مازال أقل 26 بالمئة عنه في أحدث ذروة للسوق قبل ست سنوات. وقال فيصل دوراني رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك إن متوسط أسعار الصفقات ارتفع نحو واحد بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، إثر صعود نسبته 0.5 بالمئة في الربع الأول. والزيادة البالغة واحداً بالمئة من أبريل إلى يونيو هي الأسرع في ربع سنة منذ صيف 2014. وأبلغ دوراني رويترز أن مكاسب ملموسة لم تُسجل لربعين متتاليين منذ الربعين الأول والثاني من 2014. وقال دوراني في تقرير «قوة الدفع التي بدأت تتكون في نهاية العام الماضي مستمرة ونرى ارتفاعاً بطيئاً، لكن مطرداً في قيم الصفقات».

