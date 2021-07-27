الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

تراجع الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار، بينما ينصب اهتمام المستثمرين على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع لاستقاء الأدلة على موعد بدء البنك المركزي في تقليص سياسات التيسير النقدي.

وبحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.1 بالمئة إلى 1794.68 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1793.60 دولار.

يبدأ اجتماع مجلس الاحتياطي اليوم ويستمر على مدار يومين.

وقالت مارجريت يانج، المحللة في ديلي إف.إكس، "لعل السوق استهانت بالأثر السلبي الذي قد يكون للسلالة دلتا على الانتعاش الاقتصادي والذي يعطي البنوك المركزية مبرراً لتأجيل الحد من التيسير".

وأضافت أن أسعار الذهب ستجد مجالاً أكبر للارتفاع على المدى المتوسط إذا واصلت البنوك المركزية سياسات التيسير النقدي.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.1 بالمئة، وهو ما يزيد تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.16 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2644.19 دولار، ونزل البلاتين 0.6 بالمئة ليسجل 1057.50 دولار للأوقية.